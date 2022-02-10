Лукашенко о новом министре образования: «Говорят: молодой-молодой. Я почти в таком возрасте стал Президентом»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По министру образования пачками вносили предложения, пока наконец-то, наверное, и глава Администрации почувствовал, что это уже предел, сколько можно. Мне кажется, что мы не ошибаемся в данном плане. Ну, говорят: молодой-молодой. Я почти в таком возрасте стал Президентом. Что значит молодой? Время сейчас такое – спрессовано, бегать надо. И вот этот сплав – опыта и молодых ребят. Поэтому к 40 годам нормально – министр. Хотя Министерство, как и Министерство сельского хозяйства, очень даже непростое. Но очень верю в вашу убежденность, идеологическую закалку.