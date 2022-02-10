Прямой эфир

Лукашенко о новом министре образования: «Говорят: молодой-молодой. Я почти в таком возрасте стал Президентом»

10 февраля 2022 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко сегодня, 10 февраля, рассмотрел кадровые вопросы. Обновления произошли в составе руководства МИД, назначены главы двух ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко о новом министре образования: «Говорят: молодой-молодой. Я почти в таком возрасте стал Президентом»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
По министру образования пачками вносили предложения, пока наконец-то, наверное, и глава Администрации почувствовал, что это уже предел, сколько можно. Мне кажется, что мы не ошибаемся в данном плане. Ну, говорят: молодой-молодой. Я почти в таком возрасте стал Президентом. Что значит молодой? Время сейчас такое – спрессовано, бегать надо. И вот этот сплав – опыта и молодых ребят. Поэтому к 40 годам нормально – министр. Хотя Министерство, как и Министерство сельского хозяйства, очень даже непростое. Но очень верю в вашу убежденность, идеологическую закалку.  

Лукашенко о новом министре образования: «Говорят: молодой-молодой. Я почти в таком возрасте стал Президентом»-4

Читайте также:

«Министерство иностранных дел стране серьёзно задолжало». Лукашенко обновил состав руководства МИД

Александр Лукашенко – Павлу Муравейко: «Вы моими глазами должны смотреть на Вооружённые Силы»

Владимир Улахович назначен послом в Венгрии. Вот его первый комментарий в новой должности

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Андрей Иванец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко – Павлу Муравейко: «Вы моими глазами должны смотреть на Вооружённые Силы»
10 февраля 2022 13:58

Александр Лукашенко – Павлу Муравейко: «Вы моими глазами должны смотреть на Вооружённые Силы»

«Я готовить не люблю. Лучше лишний раз поглажу». Какой Караев в быту? Рассказывает он сам
10 февраля 2022 13:16

«Я готовить не люблю. Лучше лишний раз поглажу». Какой Караев в быту? Рассказывает он сам

«Заболел любимый верблюд». В Беларуси есть уникальное лекарство для животных, которое интересно во всём мире
10 февраля 2022 13:13

«Заболел любимый верблюд». В Беларуси есть уникальное лекарство для животных, которое интересно во всём мире