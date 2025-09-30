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Белорусские хоккеисты отметились результативными играми в других клубах КХЛ

30 сентября 2025 11:42
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Белорусские исполнители оказались на заметных ролях и в других клубах Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Автомобилист» в родных стенах не оставил шансов «Ак Барсу» – 4:1. В рядах победителей на лед выходили двое наших исполнителей. Даниил Карпович отметился ассистом при первом голе. А затем веское слово сказал Роман Горбунов. Нападающий подкараулил отскок и поразил практически пустую цель. Данное взятие ворот стало уже четвертым в сезоне. Также земляк имеет результативную передачу. Айстайм составил почти 16 минут. Вновь блеснул умениями нападающий «Торпедо» Андрей Белевич. Он стал, своего рода, специалистом по СКА. 

# Хоккей

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