Количество погибших после обрушения школы-интерната в Индонезии выросло до 3 человек

Количество погибших после обрушения школы-интерната на востоке индонезийского острова Ява выросло до 3 человек. Под завалами продолжают оставаться дети. Около сотни учеников удалось спасти. Они получили ранения и были доставлены в больницу. Некоторые находятся в критическом состоянии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте ЧП развернута поисково-спасательная операция. За утро удалось поднять из под завалов 7 школьников – все они живы. Те, кто в сознании, но все еще остаются под обломками бетонных плит, держат связь со спасателями. Они работают вручную, без спецтехники, чтобы не травмировать детей.

Нананг Сигит, начальник поисково-спасательного агентства Сурабая:

Мы подаем кислород и воду тем, кто все еще находится под завалами, пока пытаемся их вытащить. Но нам необходимо поставить безопасность на первое место. Проблема заключается в неустойчивости строительных материалов, которые могут снова обрушиться на выживших или даже на спасателей.

По предварительной версии, к обрушению школы привело строительство дополнительных этажей. Фундамент здания не выдержал вес конструкции, которая в итоге рухнула на детей в момент, когда те молились.