В Беларуси прошёл первый языковой экзамен для мигрантов

Беларусь открыта для жителей других стран. У нас работает около 34 тысяч мигрантов. Чтобы их интеграция в профессиональную среду прошла успешно, введен новый экзамен на знание одного из государственных языков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое тестирование состоялось сегодня, 30 сентября. Его нужно пройти тем, кто планирует работать в коммуникативных сферах. Это водители, официанты, продавцы, медработники.

Керим Мередов, гражданин Туркменистана: Я сам раньше здесь учился, в Беларуси, в Белорусском государственном аграрном техническом университете. В Беларуси мне понравилось. Еще я хотел немного остаться, здесь немного побыть, поработать. Пока не работаю, я хочу поступить в водительское такси.

Формат экзамена похож на централизованное тестирование: 20 вопросов в письменной форме. Все – на знание лексики и грамматики. Для зачета необходимо правильно ответить минимум на половину из них. Если с первого раза не получилось – есть возможность пересдать.

Светлана Ковчур, начальник отдела дополнительного образования взрослых Министерства образования Беларуси:

Министерством образования утверждены вопросы, на основании которых составлялись задания. К разработке заданий были привлечены ведущие специалисты страны в области русского языка как иностранного, белорусского языка как иностранного, поскольку готовились два варианта тестов – на русском языке и на белорусском языке. Тесты – можно было в заявке указывать, что могут сдаваться на русском языке либо, по выбору, на белорусском языке. Кроме этого, эти тесты прошли апробацию, была подготовлена спецификация.

Работы проверяет комиссия, в числе которой преподаватели вузов и работники миграционной службы. При успешной сдаче экзамена иностранцы получат протокол оценки знаний – и добро пожаловать в Беларусь!