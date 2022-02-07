Вадим Богуш: «Связь между системой образования и рынком труда должна существовать»

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

А вы готовы к введению именно унификации сдачи экзаменов школьных и вузовских?

Вадим Богуш, ректор БГУИР, председатель Республиканского совета ректоров:

Я один комментарий хочу сделать, который касается того, не будет ли там перекоса. На самом деле, профильное общее среднее образование, то есть мы говорим о том, что 10-е и 11-е классы де-факто сейчас уже все практически профильные. Кирилл Казаков:

Мы в 10-м классе приблизительно понимаем, куда пойдем учиться. Вадим Богуш:

Да. Химбио профиль, физмат профиль, языковой профиль, гуманитарный, социологический и так далее. Кто-то, кстати, определяется даже раньше. У кого музыка, рисование – они идут по своей траектории. Музыкой начинают заниматься с 5-летнего возраста. Алена Сырова, СТВ:

Спортом. Вадим Богуш:

Да. Специализированные по спорту классы СДЮШОР… То есть в этой части говорить о том, что мы там как-то потеряем в качестве – больше зависит от мотивации. И если физику настроен сдавать в качестве вступительного испытания, то есть если кто-то хочет в БГУИР поступить, он понимает, что ему надо физику сдавать, кроме математики. Он к физике будет ответственно относиться, я не думаю, что это будут какие-то провалы в подготовке. Более того, и старшая школа перестроится. То есть те же принципы инклюзии, которые работают на разного уровня людей – это значит индивидуализация в подготовке. Они позволят создать возможность, чтобы раскрылись наши дети. И чтобы они действительно себя нашли в жизни. Ведь задача школы – это обучение, воспитание. И фактически это формирование мировоззрения, в котором участвуют не только школа, родители, но еще и социум.