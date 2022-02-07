Вадим Богуш: «Связь между системой образования и рынком труда должна существовать»
Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А вы готовы к введению именно унификации сдачи экзаменов школьных и вузовских?
Вадим Богуш, ректор БГУИР, председатель Республиканского совета ректоров:
Я один комментарий хочу сделать, который касается того, не будет ли там перекоса. На самом деле, профильное общее среднее образование, то есть мы говорим о том, что 10-е и 11-е классы де-факто сейчас уже все практически профильные.
Кирилл Казаков:
Мы в 10-м классе приблизительно понимаем, куда пойдем учиться.
Вадим Богуш:
Да. Химбио профиль, физмат профиль, языковой профиль, гуманитарный, социологический и так далее. Кто-то, кстати, определяется даже раньше. У кого музыка, рисование – они идут по своей траектории. Музыкой начинают заниматься с 5-летнего возраста.
Алена Сырова, СТВ:
Спортом.
Вадим Богуш:
Да. Специализированные по спорту классы СДЮШОР… То есть в этой части говорить о том, что мы там как-то потеряем в качестве – больше зависит от мотивации. И если физику настроен сдавать в качестве вступительного испытания, то есть если кто-то хочет в БГУИР поступить, он понимает, что ему надо физику сдавать, кроме математики. Он к физике будет ответственно относиться, я не думаю, что это будут какие-то провалы в подготовке. Более того, и старшая школа перестроится. То есть те же принципы инклюзии, которые работают на разного уровня людей – это значит индивидуализация в подготовке. Они позволят создать возможность, чтобы раскрылись наши дети. И чтобы они действительно себя нашли в жизни. Ведь задача школы – это обучение, воспитание. И фактически это формирование мировоззрения, в котором участвуют не только школа, родители, но еще и социум.
Кирилл Казаков:
То есть, я так понимаю, что у нас сейчас высшее образование больше уходит на такую платформу монетизации будущего. То есть если ты в 10-м классе определился в профессии, то тебе помогут в инициативности, если ты поступил на свой факультет, доучился до магистра. И фактически, выйдя из вуза, ты будешь понимать, как ты оцениваешься как финансовой составляющей, так и в кадровой, так и в имиджевой. То есть это основная история, получается, этого Кодекса, что касаемо высшего образования.
Вадим Богуш:
На самом деле, Кодекс определяет институциональную структуру системы высшего образования. Там четко прописаны программы, которые есть. Это программы бакалавриата с квалификацией, это программа магистратуры и непрерывная образовательная программа, на выходе которой получают и квалификацию, и степень магистра. Ядерная энергетика – как раз одно из таких направлений, которому нужны такие специалисты. И понятное дело, что связь между системой образования и рынком труда должна существовать. И механизм обеспечения этой связи – это национальная система квалификации. Извините, начну спецтермины использовать. Профессиональные стандарты…
Кирилл Казаков:
Было время, когда у нас была куча юристов, финансистов, экономистов. В итоге зачем они все были – непонятно.
Вадим Богуш:
На самом деле, компетенции нужны в зависимости от того, в какой сфере ты работаешь. И сейчас не зазорно абсолютно сказать, что у меня два высших образования, а кто-то использует это, как некий элемент определенного хвастовства. И человек может либо расти вширь, приобретая дополнительные компетенции, либо вглубь, идя в магистратуру, в аспирантуру, занимаясь аналитической работой и так далее. И одни, и другие специалисты нужны в экономике, почему бы и нет. Кроме того, вещи, связанные с дополнительным образованием взрослых, тоже очень востребованы. Иногда взрослому человеку нет необходимости второе высшее образование получать. А дополнительную компетенцию надо получить, квалификацию надо получить.
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