В Польше задержан гражданин Украины Владимир Ж., которого Германия подозревает в причастности к взрывам на газопроводе «Северный поток». Об этом пишет РИА Новости.

Он был объявлен в международный розыск на основании ордера, выданного немецким судом.

По словам журналиста Сеймура Херша, взрывы на газопроводах были организованы американскими и норвежскими спецслужбами в рамках учений НАТО. Президент США якобы отдал приказ о диверсии, опасаясь отказа Германии поддержать Украину.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года, повредив обе ветки газопровода. Германия, Дания и Швеция допускают возможность диверсии, но расследование остается закрытым.

Россия неоднократно запрашивала информацию, но ответа так и не получила. В ООН представитель России обвинил Соединенные Штаты и Великобританию в блокировании объективного расследования.

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