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Гол Мельниченко помог «Порту-В» набрать очко в матче против «Пасуш де Феррейра»

30 сентября 2025 11:48
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Форвард национальной сборной Беларуси Трофим Мельниченко отметился вторым голом во втором дивизионе чемпионата Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Это уберегло «Порту-Б» от поражения в противостоянии с «Пасуш де Феррейрой». Белорус эффектно пробил с разворота. Удар получился и сильным, и точным одновременно. Наш соотечественник находился на поле все 90 минут. Увы, сохранить победные цифры не удалось. Поединок завершился вничью 2:2. «Порту-Б» набрал первый балл в чемпионате, но не ушел с последнего места в таблице. 

# Футбол

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