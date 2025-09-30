Гол Мельниченко помог «Порту-В» набрать очко в матче против «Пасуш де Феррейра»

Форвард национальной сборной Беларуси Трофим Мельниченко отметился вторым голом во втором дивизионе чемпионата Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это уберегло «Порту-Б» от поражения в противостоянии с «Пасуш де Феррейрой». Белорус эффектно пробил с разворота. Удар получился и сильным, и точным одновременно. Наш соотечественник находился на поле все 90 минут. Увы, сохранить победные цифры не удалось. Поединок завершился вничью 2:2. «Порту-Б» набрал первый балл в чемпионате, но не ушел с последнего места в таблице.