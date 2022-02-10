Наше тело реагирует на стресс, на эмоции. Почему от злости появляются лишние килограммы?

Сезон отпусков не за горами. Конечно же, каждая девушка мечтает выглядеть на пляже на все 100. Что эффективнее – тренажерный зал, массаж или аппаратные процедуры? О том, как похудеть безболезненно, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

У меня вопрос к Кристине. Скажите, пожалуйста, правда ли, что похудение начинается с головы?

Кристина Смольская, психолог:

Да, это правда. Не только похудение начинается с головы. Действительно наше тело очень реагирует на стресс, на эмоции. То, какие эмоции мы испытываем, от этого очень зависит наше физическое состояние. Например, всем известно, что мы можем заедать стресс и, конечно, от этого полнеем. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Как понять в таком случае причину зажеров? Кристина Смольская:

Чаще всего – я может быть, вас удивлю – причина, как вы сказали, зажеров – это неосознаваемая, невыражаемая злость, неумение обращаться со своей агрессией. То есть, если человек привык подавлять свою злость, то чаще всего он ее даже заедает, кстати, сладким.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Кристина, а у меня обратная ситуация. Если у меня стресс, абсолютно пропадает аппетит и закрывается рот на замок. Это о чем говорит? Юлия Крыницкая:

Исключение из правил, может быть? Наталья Надольская:

Нет, я знаю, что есть два вида – когда заедают и когда, наоборот, голодают. Кристина Смольская:

Это говорит о том, что очень сильный стресс. Если совсем пропадает аппетит – это говорит о том, что очень сильный стресс и даже вы близки можете быть к депрессии. Потому что, когда человек находится в депрессии, то чаще всего не ест. Юлия Крыницкая:

То есть, ели ты на кого-то злишься, то, скорее всего, будешь переедать?