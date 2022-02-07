«Диктуют учителю, какую оценку ребёнку поставить». Кто и как защитит права педагогов? Разбираемся в новом Кодексе
Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса.
Алена Сырова, СТВ:
По опыту 2020 года мы увидели, что наши педагоги оказались не защищены. Наверное, человеку, который выходит доносить знания и учить детей, хотелось бы иметь чувство плеча рядом. Как интересы наших педагогов будут защищены в новом Кодексе? Вообще, задумывались ли об этом?
Лилия Кирьяк, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Конечно. Ряд норм, принятых в Кодексе, если первоначально говорить, изменены, усилены нормы, которые говорят о правах и обязанностях участников образовательного процесса. Начнем с того, что предложили в первом варианте Кодекса, 33-я статья, когда мы говорим о правах законных представителей.
В Министерство образования поступал ряд различных сигналов, информация о том, что родители часто просто злоупотребляют своими какими-то правами. И не просто жалуются – родители необоснованно вмешиваются в образовательный процесс, то есть диктуют учителю, какую оценку ребенку поставить, требуют прийти и поприсутствовать на уроке. Вплоть до того, какие методы нужно использовать на конкретном уроке. Поэтому предложили такую норму первоначально, что родители имеют право ознакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, но в порядке, который устанавливает учреждение образования.
Алена Сырова:
То есть если Наталья Владимировна разрешит родителям полным составом присутствовать...
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Что-то наподобие открытого урока, да?
Наталья Бушная, директор гимназии № 1 Минска:
Я полагаю, мы говорим о тех нормативно-правовых документах, которые есть на национальном уровне. А дальше идет не просто желание Натальи Владимировны, все-таки должны быть локальные документы в каждом учреждении образования. Конечно, могут быть какие-то исключительные случаи, когда нужно что-то позволить родителям. Тем не менее должен быть четкий локальный документ. Почему, наверное, и вносились эти изменения, потому что нужно на всех уровнях прописать: вот это принято, а это не принято.
Алена Сырова:
Как все вышеупомянутое нами скажется на желании выпускников школ поступать в педагогические университеты и потом связывать свою жизнь с такой непростой профессией?
Вадим Богуш, ректор БГУИР, председатель Республиканского совета ректоров:
Учитель вообще – это призвание, профессия и профессиональная деятельность. Поэтому нельзя говорить о том, что если один какой-то фактор изменить, то это тут же скажется на качестве подготовки учителей. Это процесс достаточно длинный.
Кирилл Казаков:
Да, это будет квинтэссенция факторов, которые должны сказаться.
Алена Сырова:
Призвание действительно у единиц, а педагогов нужно много. У нас растущая страна.
Вадим Богуш:
Но статистика, которая упрямая штука, говорит о том, что популярность педагогических вузов растет из года в год. И я надеюсь, что это скажется и на качестве подготовки, в том числе будущих поколений наших школьников.
Алена Сырова:
Новая редакция Кодекса об образовании, как мы говорим, в чем-то схожа с обновлениями Конституции – больше ответственности, больше самодисциплины требует от каждого участника процесса. Поэтому я думаю, что нужно вовлеченным еще раз прочитать внимательно, разобраться, при необходимости не делать поспешных выводов, а просто обратиться к профессионалам.
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