«Диктуют учителю, какую оценку ребёнку поставить». Кто и как защитит права педагогов? Разбираемся в новом Кодексе

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса. Алена Сырова, СТВ:

По опыту 2020 года мы увидели, что наши педагоги оказались не защищены. Наверное, человеку, который выходит доносить знания и учить детей, хотелось бы иметь чувство плеча рядом. Как интересы наших педагогов будут защищены в новом Кодексе? Вообще, задумывались ли об этом?

Лилия Кирьяк, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Конечно. Ряд норм, принятых в Кодексе, если первоначально говорить, изменены, усилены нормы, которые говорят о правах и обязанностях участников образовательного процесса. Начнем с того, что предложили в первом варианте Кодекса, 33-я статья, когда мы говорим о правах законных представителей. В Министерство образования поступал ряд различных сигналов, информация о том, что родители часто просто злоупотребляют своими какими-то правами. И не просто жалуются – родители необоснованно вмешиваются в образовательный процесс, то есть диктуют учителю, какую оценку ребенку поставить, требуют прийти и поприсутствовать на уроке. Вплоть до того, какие методы нужно использовать на конкретном уроке. Поэтому предложили такую норму первоначально, что родители имеют право ознакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, но в порядке, который устанавливает учреждение образования. Алена Сырова:

То есть если Наталья Владимировна разрешит родителям полным составом присутствовать... Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Что-то наподобие открытого урока, да? Наталья Бушная, директор гимназии № 1 Минска:

Я полагаю, мы говорим о тех нормативно-правовых документах, которые есть на национальном уровне. А дальше идет не просто желание Натальи Владимировны, все-таки должны быть локальные документы в каждом учреждении образования. Конечно, могут быть какие-то исключительные случаи, когда нужно что-то позволить родителям. Тем не менее должен быть четкий локальный документ. Почему, наверное, и вносились эти изменения, потому что нужно на всех уровнях прописать: вот это принято, а это не принято. Алена Сырова:

Как все вышеупомянутое нами скажется на желании выпускников школ поступать в педагогические университеты и потом связывать свою жизнь с такой непростой профессией?