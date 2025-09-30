Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» в чемпионате КХЛ

Минское «Динамо» обыграло лидера Западной конференции чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» на домашнем льду в серии буллитов сломили сопротивление ярославского «Локомотива». Белорусы на равных действовали с действующим обладателем Кубка Гагарина. Счет открыли гости. Случилось это в начале второго периода. Однако совсем скоро Сэм Энас сравнял цифры на табло. Спустя 10 минут отличился Вадим Мороз. Для него эта шайба стала дебютной в сезоне. После второго перерыва железнодорожники восстановили равенство – 2:2. В овертайме голов не было. А в серии буллитов веское слово сказал Виталий Пинчук, отметившись красивой попыткой. «Динамо» продолжает оставаться в топ-3 конференции. «Локомотив», несмотря на осечку – все равно первый.