«Мы на войне не с Лукашенко. Мы на войне с русской империей». Обсуждаем Дзень годнасці, который объявила оппозиция

Новости Беларуси. Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим форум патриотов в Минске и сходку беглых во главе с Тихановской в Вильнюсе. В гостях – политолог Андрей Лазуткин.
Новости Беларуси. Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим форум патриотов в Минске и сходку беглых во главе с Тихановской в Вильнюсе. В гостях – политолог Андрей Лазуткин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Беглые наши тоже отмечают вторую годовщину после выборов. Вообще интересно. Они это называют Дзень годнасці. День. Когда вам по одному месту надавали, отлупцевали вас по заднице, вы ганебна проиграли и ганебна ўцяклі з роднай зямлі, у них это Дзень годнасці. Очень интересное мировоззрение.
Андрей Лазуткин, политолог:
Годнасць – это, получается, гордость, достоинство. По-английски это звучало бы как «прайд». Я бы предложил назвать это День прайда. Это было бы забавно, особенно когда мы посмотрели состав участников этого замечательного мероприятия. Я бы не назвал это прям прайдом, но элементы там были отдельные. Но не потому, что они все такие. Это сигнал американцам. Там демпартия у власти, которая эти ценности продвигает везде где можно, даже бедного Зеленского заставили легализовать однополые браки. И когда вы ставите Подсосонного вести такую конференцию, это сигнал американским друзьям, что посмотрите, мы ваши ценности разделяем, принимаем и мы ни разу не гомофобы или кто-то еще. Это тоже политика.
Григорий Азаренок:
Послушаем их заявления и обсудим.
Мы на войне не с Лукашенко. Мы на войне с русской империей, с циничными, подлыми и неприлично богатыми людьми в Кремле.
Григорий Азаренок:
Ну как они? Не по Сеньке шапка, Прокопьев.
Андрей Лазуткин:
Маловато мы тут оратора послушали. Опять же, кто это такой? Это Прокопьев. Который себя называет замкомандира полка «Погоня». У них был выбор. Они конфликтуют с этим батальоном «Калиновского»: либо мы этих приглашаем, либо тех. Видимо, Прокопьев оказался ближе к Светлане, поэтому его позвали озвучивать эту линию, про войну с русскими.
Григорий Азаренок:
А батальон имени польского повешенного дезертира написал сегодня, что они там не участвуют. Правда, Беспалов там что-то бегал, петушился в этой форме.
Андрей Лазуткин:
Скорее всего, это вопрос сбора денег, потому что, как говорят [ресурс признан экстремистским – прим. ред.], работали именно с Прокопьевым, собирали бабки типа на войну и батальон Калиновского. Только передавали их не Калиновскому, этому батальону, а Прокопьеву. Конечно, эти обиделись. У них конфликт возник еще тогда. Если посмотреть даже на медийную подсветку, этого Прокопьева CNN подсвечивал, что у него в Польше есть какие-то отряды, которые что-то делают, тренируются. А батальон они не подсвечивали почему-то. Там, видимо, борьба неких крыш и источников финансирования. Конечно, слова про Россию нас тут не удивили, но то, что это не сделали калиновцы, для нас удивительно. Чего такие неразговорчивые? Надо бы проявляться больше в таких мероприятиях.
Читайте также:
«Они же не выходили с лозунгами «Давайте бить ментов!» Как политолог Лазуткин воспринимает протесты 2020-го?
«Поэтому Президент и говорит: надо наводить здесь порядок». Как протесты повлияли на ИП и IT-сферу?
«Они были абсолютно неадекватны в своих оценках». Как украинцы отрабатывали тему спецоперации в интернете?