«Мы на войне не с Лукашенко. Мы на войне с русской империей». Обсуждаем Дзень годнасці, который объявила оппозиция

Новости Беларуси. Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим форум патриотов в Минске и сходку беглых во главе с Тихановской в Вильнюсе. В гостях – политолог Андрей Лазуткин.

Григорий Азаренок, СТВ:

Беглые наши тоже отмечают вторую годовщину после выборов. Вообще интересно. Они это называют Дзень годнасці. День. Когда вам по одному месту надавали, отлупцевали вас по заднице, вы ганебна проиграли и ганебна ўцяклі з роднай зямлі, у них это Дзень годнасці. Очень интересное мировоззрение. Андрей Лазуткин, политолог:

Годнасць – это, получается, гордость, достоинство. По-английски это звучало бы как «прайд». Я бы предложил назвать это День прайда. Это было бы забавно, особенно когда мы посмотрели состав участников этого замечательного мероприятия. Я бы не назвал это прям прайдом, но элементы там были отдельные. Но не потому, что они все такие. Это сигнал американцам. Там демпартия у власти, которая эти ценности продвигает везде где можно, даже бедного Зеленского заставили легализовать однополые браки. И когда вы ставите Подсосонного вести такую конференцию, это сигнал американским друзьям, что посмотрите, мы ваши ценности разделяем, принимаем и мы ни разу не гомофобы или кто-то еще. Это тоже политика. Григорий Азаренок:

Послушаем их заявления и обсудим.

Мы на войне не с Лукашенко. Мы на войне с русской империей, с циничными, подлыми и неприлично богатыми людьми в Кремле. Григорий Азаренок:

Ну как они? Не по Сеньке шапка, Прокопьев.