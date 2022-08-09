«Они были абсолютно неадекватны в своих оценках». Как украинцы отрабатывали тему спецоперации в интернете?

Андрей Лазуткин, политолог: Вы помните, что когда началась спецоперация, они очень активно отрабатывали тему участия белорусской армии. Они рассылали по соцсетям рекламу в плане, что солдаты белорусской армии, не участвуйте в войне, переходите на нашу сторону. Рассылались какие-то памятки для дебилов: как сдаться в плен ВСУ. Типа, бросьте автомат. Сделайте 10 шагов вперед, крикните «бусел». Что-то такое. Видимо, они считают, что наша армия настолько тупая, что даже не смогут такие простейшие действия совершить. Они были абсолютно неадекватны в своих оценках. Но тогда началась линейка лидеров мнений, которые выступали и рассказывали: белорусы, что же вы наделали?

Новости Беларуси. Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим форум патриотов в Минске и сходку беглых во главе с Тихановской в Вильнюсе. В гостях – политолог Андрей Лазуткин.

Григорий Азаренок, СТВ:

И очень много денег бросили именно в этого товарища. Несколько месяцев он в YouTube появлялся с этим дебильным роликом.

Андрей Лазуткин:

Я не его помню по тем событиям. Помню нашего певца Михалка. Я его, конечно, не узнал, подумал: какой-то бомж или уголовник в наколках. Он еще такой лысый. И он таким хриплым, страшным голосом: белорусы, что же вы наделали? Я думаю, это Михалок или это не Михалок. Так задумчиво на это все посмотрел. Но это певец, а нужен был человек, который бы именно к военным обратился, сам военнослужащий. И вот нашли этого Сахащика, который, видимо, тоже не сам писал этот текст.

Григорий Азаренок:

Поясню нашим зрителям. Он давно живет в Польше и имеет там бизнес. Понятно, что те, кто имеет в Польше бизнес, те очень сильно зависимые от польских спецслужб и польского государства.

Андрей Лазуткин:

Но здесь-то он был командиром бригады. Для определенной группы военнослужащих, кто его лично знал, он был в неком авторитете. И это, видимо, лучшее из того, что было тогда у Украины. Его привлекли, чтобы он в YouTube озвучивал такие антивоенные послания.

Григорий Азаренок:

Он сделал это один раз и больше не светился.

Андрей Лазуткин:

Скорее всего, у них есть некая линейка консультантов по Беларуси, по нашим армейским структурам и силовым. И это не только товарищи из [ресурс признан экстремистским – прим. ред.]. Франак – это по другим делам. Они больше по милиции, по другим вещам. А тут нужен был военный. Видимо, из того, что они нашли, это был самый подходящий вариант, который, думаю, консультировал их по обстановке. Начнутся ли боевые действия, смогут ли наши перейти, какие имеют силы, средства и все остальное. Вы говорите: куда он пропал? Я думаю, его привлекали для такой работы, а потом, уже проверив, привлекли для неких политических задач.