Лукашенко: в ближайшее время уйдём от импорта генетического сырья в птицеводстве

Этим пятничным утром в графике главы государства значилось посещение Солигорской птицефабрики, вернее, новых ее мощностей, и обстоятельный разговор о птицеводстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этим пятничным утром в графике главы государства значилось посещение Солигорской птицефабрики, вернее, новых ее мощностей, и обстоятельный разговор о птицеводстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Технология выращивая перепелок требует жесткого ее соблюдения, поэтому в цех пустили ограниченное число посетителей, но глава государства так проникся к этим птичкам, что на дегустации от одного из продуктов отказался.
– Александр Григорьевич, перепелочку еще попробуйте.
– Я ее увидел вживую.
– А, ну ясно, я поняла вас.
Живых перепелов главе государства презентовали там же. 2 мальчика и 7 девочек теперь будут жить на ферме номер один.
– Мальчики, наверное, помельче.
– Бедненькие. Замучили эти девчонки.
– Один к трем обычно.
– А у кур? Один петух на сколько кур?
– На 10.
– Я думал, поменьше.
– У нас один к трем, в нашем селекционно-генетическом центре. У нас все отмаркировано, чтобы понимать, от какой перепелки яйцо снеслось. И смотрим массу яиц. Чтобы отобрать лучших из лучших. В этом состоит селекция.
– Все, спасибо.
На этом все милые моменты закончились, и продолжился конструктивный разговор. Глава государства настроил присутствующих на обсуждение проблем, которые мешают одной из самых прибыльных сфер развиваться. Достаточно ли конкурентоспособны маленькие фабрики и фермы? Что с падежом? И главное – как сделать отрасль менее зависимой от импорта?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для комплектования птицефабрик родителями прародительское стадо мясных цыплят мы завозим. Также и в яичном птицеводстве. Каждая птицефабрика работает напрямую с зарубежными партнерами.
Мы пришли к тому, что в ближайшее время от импорта яиц уйдем. Понадобится еще лет, может, 5-7, если мы с учеными начнем заниматься этим немедленно для того, чтобы уйти от импорта бройлерного исходного материала. Полная зависимость от импорта не гарантирует стабильной работы птицефабрик. Каждый завоз птицы связан в том числе с вероятностью заноса новых инфекций, а также (что очень актуально) со срывом поставок.
На совещании звучали разные мнения и позиции, но в конечном счете все решает экономика. Нам выгодно обзавестись своей птицей, а значит, яйцом и мясом. Глава Минсельхозпрода утверждает, проблему с родительским стадом может решить еще один репродуктор. Не очень большой, но за 20 миллионов рублей. Читайте здесь.
Совещание длилось довольно долго, так что, похоже, решения приняли и точки над i в вопросах птицеводства расставили. План на ближайшие годы есть. И точно следуя ему, мы будем не только считать цыплят по осени, но и прибыль для государства.
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