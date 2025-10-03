Лукашенко: в ближайшее время уйдём от импорта генетического сырья в птицеводстве

Этим пятничным утром в графике главы государства значилось посещение Солигорской птицефабрики, вернее, новых ее мощностей, и обстоятельный разговор о птицеводстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Александр Григорьевич, перепелочку еще попробуйте.

– Я ее увидел вживую.

– А, ну ясно, я поняла вас. Живых перепелов главе государства презентовали там же. 2 мальчика и 7 девочек теперь будут жить на ферме номер один.

– Мальчики, наверное, помельче.

– Бедненькие. Замучили эти девчонки.

– Один к трем обычно.

– А у кур? Один петух на сколько кур?

– На 10.

– Я думал, поменьше.

– У нас один к трем, в нашем селекционно-генетическом центре. У нас все отмаркировано, чтобы понимать, от какой перепелки яйцо снеслось. И смотрим массу яиц. Чтобы отобрать лучших из лучших. В этом состоит селекция.

– Все, спасибо. На этом все милые моменты закончились, и продолжился конструктивный разговор. Глава государства настроил присутствующих на обсуждение проблем, которые мешают одной из самых прибыльных сфер развиваться. Достаточно ли конкурентоспособны маленькие фабрики и фермы? Что с падежом? И главное – как сделать отрасль менее зависимой от импорта?