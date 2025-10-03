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Лукашенко: в ближайшее время уйдём от импорта генетического сырья в птицеводстве

03 октября 2025 17:59
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Этим пятничным утром в графике главы государства значилось посещение Солигорской птицефабрики, вернее, новых ее мощностей, и обстоятельный разговор о птицеводстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: в ближайшее время уйдём от импорта генетического сырья в птицеводстве-2

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Технология выращивая перепелок требует жесткого ее соблюдения, поэтому в цех пустили ограниченное число посетителей, но глава государства так проникся к этим птичкам, что на дегустации от одного из продуктов отказался.

Лукашенко: в ближайшее время уйдём от импорта генетического сырья в птицеводстве-4

Александр Григорьевич, перепелочку еще попробуйте. 
– Я ее увидел вживую. 
– А, ну ясно, я поняла вас. 

Живых перепелов главе государства презентовали там же. 2 мальчика и 7 девочек теперь будут жить на ферме номер один.

Лукашенко: в ближайшее время уйдём от импорта генетического сырья в птицеводстве-6

Мальчики, наверное, помельче. 
– Бедненькие. Замучили эти девчонки. 
Один к трем обычно. 
– А у кур? Один петух на сколько кур? 
На 10.
– Я думал, поменьше.
– У нас один к трем, в нашем селекционно-генетическом центре. У нас все отмаркировано, чтобы понимать, от какой перепелки яйцо снеслось. И смотрим массу яиц. Чтобы отобрать лучших из лучших. В этом состоит селекция. 
Все, спасибо.

На этом все милые моменты закончились, и продолжился конструктивный разговор. Глава государства настроил присутствующих на обсуждение проблем, которые мешают одной из самых прибыльных сфер развиваться. Достаточно ли конкурентоспособны маленькие фабрики и фермы? Что с падежом? И главное – как сделать отрасль менее зависимой от импорта?

Лукашенко: в ближайшее время уйдём от импорта генетического сырья в птицеводстве-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Для комплектования птицефабрик родителями прародительское стадо мясных цыплят мы завозим. Также и в яичном птицеводстве. Каждая птицефабрика работает напрямую с зарубежными партнерами. 

Мы пришли к тому, что в ближайшее время от импорта яиц уйдем. Понадобится еще лет, может, 5-7, если мы с учеными начнем заниматься этим немедленно для того, чтобы уйти от импорта бройлерного исходного материала. Полная зависимость от импорта не гарантирует стабильной работы птицефабрик. Каждый завоз птицы связан в том числе с вероятностью заноса новых инфекций, а также (что очень актуально) со срывом поставок.

На совещании звучали разные мнения и позиции, но в конечном счете все решает экономика. Нам выгодно обзавестись своей птицей, а значит, яйцом и мясом. Глава Минсельхозпрода утверждает, проблему с родительским стадом может решить еще один репродуктор. Не очень большой, но за 20 миллионов рублей. Читайте здесь.

Совещание длилось довольно долго, так что, похоже, решения приняли и точки над i в вопросах птицеводства расставили. План на ближайшие годы есть. И точно следуя ему, мы будем не только считать цыплят по осени, но и прибыль для государства.

Подробности смотрите в видео.

# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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