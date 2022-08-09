«Займитесь только экспортом». Лукашенко о первоочередных задачах дипломатов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главе Администрации и Администрации поручено к концу года доложить мне по кадровому реестру полностью. Не потому, что вы такие плохие-сякие. Если кто-то не тянет или не хочет, ребята, надо будет уходить. Сильно надо шевелиться и использовать все. То, что Запад начинает понемножку не выдыхаться, а кто-то скопытился, мы это видим. Поляки, другие вносят нам уже предложения: «Давайте разговаривать». Хорошо, давайте. Но пока в МИД еще у нас так – с ноги на ногу переступают. Они считают, что мы там рассказали, как нам тяжело и как несправедливы санкции, и на этом все, больше ничего не надо делать. Роман Александрович, вы бывший дипломат, я вам поручал в этом году встретиться с послами и категорически от них потребовать результат. Ничего не надо больше, ни на приемы ходить – вы знаете это все. Займитесь только экспортом.

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