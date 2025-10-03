Дарья Новицкая стала чемпионкой мира по самбо среди девушек до 18 лет

Три награды завоевали белорусы в первый день молодежного чемпионата мира по самбо, который проходит в Индонезии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победу в весовой категории до 65 килограммов среди девушек до 18 лет одержала Дарья Новицкая. В четвертьфинале наша спортсменка одолела соперницу из Италии, в поединке 1/2 финала прошла представительницу Румынии, а в титульном противостоянии оказалась сильнее россиянки Владиславы Керимовой и завоевала золото планетарного форума.

Также сегодня копилка белорусской команды пополнилась двумя серебряными наградами. В категории свыше 80 килограммов Полина Лукьянчук в финале уступила Яне Шевцовой из России. У парней в весе свыше 98 килограммов Арсений Малицкий в схватке за золото проиграл Роману Жданову.

В субботу и воскресенье борьбу за медали поведут еще 10 наших атлетов. Всего планетарный форум среди спортсменов до 18 и 20 лет собрал 370 самбистов из 34 стран.