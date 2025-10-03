«Помогать не на с словах, а на деле» – Федерация профсоюзов Беларуси отметила 35-летие

Самая многочисленная и эффективная организация Беларуси по защите прав трудящихся. Федерация профсоюзов Беларуси отметила 35-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время организация не просто сохранила лучшие традиции, но и смогла адаптировать их к современным вызовам. О том, как работает главный принцип профсоюзов – «помогать не на словах, а на деле» – в репортаже Алеси Ивановой.

Ровно год назад жизнь могилевчанина Андрея Кондратенко разделилась на «до» и «после». На производстве его придавило 12-тонной мостовой балкой. Травма была настолько серьезная, что ногу пришлось собирать буквально по частям. Практически полгода Андрей не мог ходить. Экспертная комиссия признала 100-процентную потерю трудоспособности. С работы мужчину уволили, не компенсировав ни копейки. Началась длительная череда судебных разбирательств.

Андрей Кондратенко:

Департамент установил нарушение должностных обязанностей, потому как я не должен был тягать эти балки. Но у нас работа вся проходит в бригаде, поскольку у нас было людей на объекте очень мало. Поэтому мы всю работу выполняли вместе, и разгрузка балок тоже проходила вместе. Руководство не помогало. За свои деньги я ездил три раза в Бобруйск, нанимал машину, и два раза ездил в Могилев на апелляционные суды. И все это со Шклова, что, в принципе, обходится в 140 рублей в две стороны.

Но такой исход событий Андрея не устроил. За помощью он обратился к профсоюзным юристам. Оказалось, что, согласно коллективному договору организации, наниматель обязан выплатить потерпевшему 100 среднемесячных зарплат. Чего, разумеется, делать не собирались. Больше того, директор «конторы» подал иск в суд, требуя отменить заключения по результатам расследования несчастного случая и заключения МРЭК.

Сергей Сергеенко, главный технический инспектор труда Могилевского областного объединения профсоюзов:

Апелляционный суд поставил конечную точку по несчастному случаю, что да, наниматель виноват. Уже никаких не нашлось у него других уловок, чтобы не выплатить эту материальную помощь. И эту материальную помощь в размере более 150 тысяч Андрею Григорьевичу выплатили.

И это далеко не единственный случай, когда профсоюзы отстояли интересы трудящихся. Только за последние 5 лет по требованию федерации было устранено порядка 220 тысяч нарушений законодательства. Работникам возвращено свыше 16 миллионов рублей незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм. Еще почти 300 человек восстановлены на рабочих местах.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Наша общая цель – это хорошая жизнь наших граждан на территории Беларуси, хорошая заработная плата, стабильная работа предприятий, защищенность в сегодняшнем, в завтрашнем дне. И Федерация профсоюзов всецело работает с нанимателями, работает над теми вопросами, чтобы через коллективные договоры, через все решения, которые проводятся через профсоюзы, именно этот вопрос решать.