185 лет исполняется Белорусской сельскохозяйственной академии – что подготовили к торжеству

Официальная дата создания сельскохозяйственной академий Беларуси – 15 августа. Но время жатвы не дает возможности собрать всех гостей, потому торжество традиционно проходит в начале октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти два века назад ныне главный аграрный вуз страны вырос из простой земледельческой школы, которая заложила научные подходы в развитии сельского хозяйства и подготовки профильных кадров. Сегодня это город в городе: полтора десятка корпусов и 13 общежитий.

Собственные поля, фермы и мастерские, учебный полигон, рыбоводный комплекс, селекционные участки. Все работает на подготовку востребованных специалистов для сельского хозяйства Беларуси. За время существования Академия подготовила более 150 тысяч профессионалов. И, конечно, самый главный выпускник – это Президент Беларуси.

Виталий Великанов, ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:

Мы развиваем традиции, которые заложены еще в XIX веке. Это подготовка специалистов, высококвалифицированных специалистов с практико-ориентированной подготовкой не только за партами в наших светлых, красивых аудиториях, оснащенных оборудованием по последнему слову техники, но и, конечно же, на практике. Это и на наших учебных полях, нашем учебном хозяйстве, на передовых, можно сказать, базовых предприятиях Республики Беларусь. Только 70 % часов учебного времени относится именно на практическую подготовку.

К юбилею в академии торжественно открыли современную Доску почета, чтобы отметить лучших преподавателей и студентов, чей труд и успехи вдохновляют других. У главного корпуса появился и памятный знак – 12 кованых колосьев, которые символизируют жизнь, рост и обновление. Центральный элемент – книга. Это про науку и знания. На одной из ее страниц изображено здание четвертого учебного корпуса, который служит символом истоков и богатой истории белорусской аграрной школы.

Инна Голушкова, начальник отдела маркетинга и научно-технической информации Института рыбного хозяйства НАН Беларуси:

185 лет – это действительно база, научная база, которая дает фундамент научной деятельности, и она кует кадры. Именно здесь не только образование люди получают, они еще как личности формируются и выходят отсюда высококвалифицированными. Не только специалистами, а еще и хорошими людьми.

Александр Портной, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по животноводству:

Сила нашей академии – в людях. Именно в том коллективе, который создает такие условия, что наши специалисты всегда являются лидерами – лидерами в производстве, лидерами в управлении. Поэтому и распространение наших специалистов во всей стране достаточно широкое.