Чем опасны синтетические наркотики – рассказала врач-нарколог

В 2014 году Минск и всю Беларусь захлестнули спайсы. Этот дурман представлял собой вроде бы невинный травяной сбор – ромашка, мята, мать-и-мачеха, шалфей. Вот только травы были пропитаны синтетическими наркотиками. Дальше как повезет – кто-то после употребления такого зелья особого влияния не испытывал, а кто-то полностью терял рассудок. К такому не были готовы даже врачи-наркологи, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Жанна Истомина, главный врач Минского городского клинического наркологического центра:

На нас навалились спайсы, которые продавались в ларьках. Мы не знали, что это такое. Родители, видя этих детей, не понимали. Мы были не готовы вообще к тому, что это придет к нам. Я помню, как наши подростковые врачи просто приходили на родительское собрание, в трудовые коллективы и родителям рассказывали, что это такое.

Медики, правоохранители, учителя били тревогу. Но во все времена есть те, кого не пугают ни смерть, ни наказание. Для кого наркотик на первом месте, а все предупреждения кажутся просто шуткой. Егор, который в то время употреблял сильнодействующие вещества, тоже принял кошмарную ситуацию за обычный фейк.