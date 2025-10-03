Прямой эфир

Чем опасны синтетические наркотики – рассказала врач-нарколог

03 октября 2025 18:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В 2014 году Минск и всю Беларусь захлестнули спайсы. Этот дурман представлял собой вроде бы невинный травяной сбор – ромашка, мята, мать-и-мачеха, шалфей. Вот только травы были пропитаны синтетическими наркотиками. Дальше как повезет – кто-то после употребления такого зелья особого влияния не испытывал, а кто-то полностью терял рассудок. К такому не были готовы даже врачи-наркологи, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

«Ходили по сказочным мирам» – почему люди стали употреблять наркотики, объяснил специалист.

Чем опасны синтетические наркотики – рассказала врач-нарколог-2

Жанна Истомина, главный врач Минского городского клинического наркологического центра:
На нас навалились спайсы, которые продавались в ларьках. Мы не знали, что это такое. Родители, видя этих детей, не понимали. Мы были не готовы вообще к тому, что это придет к нам. Я помню, как наши подростковые врачи просто приходили на родительское собрание, в трудовые коллективы и родителям рассказывали, что это такое.

Медики, правоохранители, учителя били тревогу. Но во все времена есть те, кого не пугают ни смерть, ни наказание. Для кого наркотик на первом месте, а все предупреждения кажутся просто шуткой. Егор, который в то время употреблял сильнодействующие вещества, тоже принял кошмарную ситуацию за обычный фейк.

Чем опасны синтетические наркотики – рассказала врач-нарколог-4

Егор, заключенный воспитательной колонии для несовершеннолетних:
Я это прочитал и подумал то, что это просто написали, потому что надо что-то написать. Запугать людей, чтобы они не употребляли. Как мне кажется, что большая часть молодежи так и принимает это. Может, процентов 20 из 100 принимает это как есть, что это реально опасно, за это садят, даже убить могут или под этим.

Подробности в видео.

# Жанна Истомина # Наркотики # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: в ближайшее время уйдём от импорта генетического сырья в птицеводстве
03 октября 2025 17:59

Лукашенко: в ближайшее время уйдём от импорта генетического сырья в птицеводстве

185 лет исполняется Белорусской сельскохозяйственной академии – что подготовили к торжеству
03 октября 2025 17:44

185 лет исполняется Белорусской сельскохозяйственной академии – что подготовили к торжеству

В Минске можно оплатить проезд банковской картой на троллейбусном маршруте № 1
03 октября 2025 17:41

В Минске можно оплатить проезд банковской картой на троллейбусном маршруте № 1