Чем опасны синтетические наркотики – рассказала врач-нарколог

В 2014 году Минск и всю Беларусь захлестнули спайсы. Этот дурман представлял собой вроде бы невинный травяной сбор – ромашка, мята, мать-и-мачеха, шалфей. Вот только травы были пропитаны синтетическими наркотиками. Дальше как повезет – кто-то после употребления такого зелья особого влияния не испытывал, а кто-то полностью терял рассудок. К такому не были готовы даже врачи-наркологи, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
«Ходили по сказочным мирам» – почему люди стали употреблять наркотики, объяснил специалист.
Жанна Истомина, главный врач Минского городского клинического наркологического центра:
На нас навалились спайсы, которые продавались в ларьках. Мы не знали, что это такое. Родители, видя этих детей, не понимали. Мы были не готовы вообще к тому, что это придет к нам. Я помню, как наши подростковые врачи просто приходили на родительское собрание, в трудовые коллективы и родителям рассказывали, что это такое.
Медики, правоохранители, учителя били тревогу. Но во все времена есть те, кого не пугают ни смерть, ни наказание. Для кого наркотик на первом месте, а все предупреждения кажутся просто шуткой. Егор, который в то время употреблял сильнодействующие вещества, тоже принял кошмарную ситуацию за обычный фейк.
Егор, заключенный воспитательной колонии для несовершеннолетних:
Я это прочитал и подумал то, что это просто написали, потому что надо что-то написать. Запугать людей, чтобы они не употребляли. Как мне кажется, что большая часть молодежи так и принимает это. Может, процентов 20 из 100 принимает это как есть, что это реально опасно, за это садят, даже убить могут или под этим.
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