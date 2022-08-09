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«Забота о человеке на первом месте». В Витебской области снизилось количество травматизма на производстве

09 августа 2022 19:10
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Новости Беларуси. Забота о человеке – на первом месте. Безопасные условия труда – залог успешной работы любой сферы производства. Агропромышленный комплекс всегда был в числе травмоопасных, но профилактическая работа дает свои плоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За шесть месяцев 2022 года в Витебской области количество случаев травматизма со смертельным исходом стало меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. В сельхозорганизациях уверены, что здоровье работников, хорошие условия труда и исправная техника – залог скорости и качества уборочной. А значит, и продовольственной безопасности страны.

«Забота о человеке на первом месте». В Витебской области снизилось количество травматизма на производстве-1

Сельскохозяйственный филиал «Тепличный» – предприятие с широким производством. От выращивания овощей до консервного цеха и линии шоковой заморозки. Численность работников здесь приближается к полутысячи. Специалисты с гордостью констатируют: с 2017 года на предприятии не зафиксирован ни один факт травмирования рабочих.

«Забота о человеке на первом месте». В Витебской области снизилось количество травматизма на производстве-3

Иван Козловский, ведущий инженер по охране труда филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго»:
Каждый руководитель структурного подразделения рассматривает вопросы охраны труда, пожарной безопасности, транспортной безопасности, оказания первой медицинской помощи подчиненному персоналу.

«Забота о человеке на первом месте». В Витебской области снизилось количество травматизма на производстве-5

Вячеслав сейчас следит за процессом сушки зерна на комплексе. Установка современная. Сейчас работает круглые сутки, а потому внимательность, ответственность и техника безопасности превыше всего. Работа хоть и сезонная, но даже к ней его готовили основательно.

«Забота о человеке на первом месте». В Витебской области снизилось количество травматизма на производстве-7

Вячеслав Межевич, оператор зерносушильной установки филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго»:
Я сначала прошел курсы в Витебске. На моторемонтном отучился. Потом с 1 июля начали подготовку КЗС к уборке. И парни, которые здесь работают давно, объясняли, я интересовался.

«Забота о человеке на первом месте». В Витебской области снизилось количество травматизма на производстве-9

У каждого сотрудника сельхозпредприятия рабочий день начинается с визита к врачу. Общее самочувствие, измерение давления, есть ли жалобы. Особое внимание – людям с хроническими заболеваниями в летний зной.

«Забота о человеке на первом месте». В Витебской области снизилось количество травматизма на производстве-11

Виктор Луговцов, заместитель председателя Витебского областного объединения профсоюзов:
На сегодня у нас нет вопиющих случаев, когда должностные лица не организовали на том уровне, как это должно быть. Случаев, когда произошли какие-то ситуации, ухудшающие здоровье работника, мы не установили. Мы бы хотели, чтобы у нас во всех организациях забота о человеке была на первом месте.

«Забота о человеке на первом месте». В Витебской области снизилось количество травматизма на производстве-13

Человек труда всегда был и остается в сфере внимания профсоюзов. Исключить травматизм, сделать рабочие места безопасными – элементарная задача, где слагаемые – профилактика и ответственность.

# Государственная политика в области здравоохранения # Виктор Пралич # Новости Витебска и Витебской области

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