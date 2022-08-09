«Забота о человеке на первом месте». В Витебской области снизилось количество травматизма на производстве

Новости Беларуси. Забота о человеке – на первом месте. Безопасные условия труда – залог успешной работы любой сферы производства. Агропромышленный комплекс всегда был в числе травмоопасных, но профилактическая работа дает свои плоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За шесть месяцев 2022 года в Витебской области количество случаев травматизма со смертельным исходом стало меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. В сельхозорганизациях уверены, что здоровье работников, хорошие условия труда и исправная техника – залог скорости и качества уборочной. А значит, и продовольственной безопасности страны.

Сельскохозяйственный филиал «Тепличный» – предприятие с широким производством. От выращивания овощей до консервного цеха и линии шоковой заморозки. Численность работников здесь приближается к полутысячи. Специалисты с гордостью констатируют: с 2017 года на предприятии не зафиксирован ни один факт травмирования рабочих.

Иван Козловский, ведущий инженер по охране труда филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго»:

Каждый руководитель структурного подразделения рассматривает вопросы охраны труда, пожарной безопасности, транспортной безопасности, оказания первой медицинской помощи подчиненному персоналу.

Вячеслав сейчас следит за процессом сушки зерна на комплексе. Установка современная. Сейчас работает круглые сутки, а потому внимательность, ответственность и техника безопасности превыше всего. Работа хоть и сезонная, но даже к ней его готовили основательно.

Вячеслав Межевич, оператор зерносушильной установки филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго»:

Я сначала прошел курсы в Витебске. На моторемонтном отучился. Потом с 1 июля начали подготовку КЗС к уборке. И парни, которые здесь работают давно, объясняли, я интересовался.

У каждого сотрудника сельхозпредприятия рабочий день начинается с визита к врачу. Общее самочувствие, измерение давления, есть ли жалобы. Особое внимание – людям с хроническими заболеваниями в летний зной.

Виктор Луговцов, заместитель председателя Витебского областного объединения профсоюзов:

На сегодня у нас нет вопиющих случаев, когда должностные лица не организовали на том уровне, как это должно быть. Случаев, когда произошли какие-то ситуации, ухудшающие здоровье работника, мы не установили. Мы бы хотели, чтобы у нас во всех организациях забота о человеке была на первом месте.