«Поэтому Президент и говорит: надо наводить здесь порядок». Как протесты повлияли на ИП и IT-сферу?

Андрей Лазуткин, политолог: Надо два момента отметить. Первый момент: надо заниматься экономикой, потому что обстановка нестабильная, но от нас она почти не зависит. Мы выполняем постоянные задачи сдерживания той же Польши. Что касается хода спецоперации, то тут наше участие, что оно есть, что него нет, – все решается на поле боя. То, что мы можем делать внутри страны, – это контроль протестных проявлений, контроль оппозиции, и то, о чем говорит Президент: должна сохраняться некая занятость, уровень жизни и контроль населения. Из этого следует второй тезис: почему так сложно переподчинить или установить контроль над украинским обществом? Там очень большой теневой сектор. Люди, которые не работают на государство, которые давно в каких-то криминальных, полукриминальных сообществах, для них государство – это некая большая бандитская крыша. И они воспринимают это как передел бандитский: придет другая крыша, которая отожмет нашу землю, что-то еще. То есть там нет этого патриотизма, который показывают нам в интернете. Это работа, которая ведется внутри олигархических группировок.

И если мы в Беларуси допустим, что люди пойдут в серый сектор, и мы не будем видеть, чем человек занимается, откуда у него доходы, что он делает, почему он с государством никак не связан, то мы его, получается, и не контролируем. Что мы видели на протестах 2020 года, о которых сказал Президент? У нас появились обособленные экономические группы, как он говорил, – это ипэшники и айтишники, но это общее название. А в чем проблема? Что если вы айтишник, то получаете зарплату от иностранной компании, вы ходите в частный медицинский центр, а не к государственному врачу, в частную школу вы отдаете ребенка, налоги вы платите минимальные, которые меньше, чем наши с вами, например. А за какие заслуги, пардон? Вам создали особые условия, и как вы за это отплатили? Это особая экономическая группа. Если она еще потом выходит на протесты, то вы не имеете рычага, чтобы как-то на нее надавить. Они говорят: «А мы завтра все уедем». Попробуйте уехать, что-то мы пока не видим больших успехов. То же самое касалось ИП.

В большей своей массе это был метод ухода от налогообложения. Вместо нормальной фирмы вы открываете ИП, на них скидываете какие-то подряды и тоже меньше платите налогообложения. Эта схема повально применялась, и с 2020 года пошло ужесточение законодательства, в том числе налогового, против ИП. Спасибо протестам! Пока это все находилось в пограничной зоне, на многое закрывали глаза. Но когда люди, которые вышли на протесты, оказались неработающими, но при этом с домами, с квартирами, не имеющих официальных собственностей и доходов, но на дорогих машинах. Вопрос: что это за люди, которые приезжают, не имея постоянного места жительства, а оказывается, что они тут и живут, что-то имеют, как-то работают? Все это было неучтенным элементом экономическим. Поэтому Президент и говорит: надо наводить здесь порядок.