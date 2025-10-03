В русских народных сказках упоминаются наркотики?! Учёный объяснил, в чём дело

Человек издавна знал о странном влиянии некоторых растений на свой разум, постоянно экспериментировал, употребляя травы, грибы и ягоды. Смешивал, изменял их количество, засушивал или замачивал. Все, чтобы получить нужный результат, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Игорь Зайцев, ведущий научный сотрудник РНПЦ неврологии и нейрохирургии, к.м.н., доцент:

Археологические раскопки, исторические работы показывают, что сколько существовало человечество, с теми или иными целями люди использовали органические наркотики. Понятно, это была и первобытная медицина. Люди пытались кому-то облегчить боль, кому-то добавить – улучшить сон человеку. В ряде случаев это были галлюциногены, которые ели колдуны, шаманы. У них были определенные измененные состояния рассудка. Они видели богов, ходили по сказочным мирам.

Удивительно, но упоминания об этом есть даже в сказках.

Игорь Зайцев:

Стоит отметить, что в русских народных сказках богатырям и добрым-молодцам часто помогают грибы. Правда, только забыли сказать, что перед тем, как этот гриб заговорил с нашим главным героем, вероятно, пять грибов он съел перед этим.