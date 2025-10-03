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Второй этап открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию завершился в Минске

03 октября 2025 17:42
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В Минске завершился второй этап открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию. В программе пятницы значились произвольные выступления, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второй этап открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию завершился в Минске-2

Произвольная программа особенно любима фигуристами, где можно шире раскрыть образ и импровизировать. Пусть сегодня на турнире представительство немногочисленное, но конкуренция радует.

Второй этап открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию завершился в Минске-4

Галина Александрова, главный судья соревнований:
Конкуренция у мужчин высокая достаточно. Не только Пузанов. Вчера Василий Бараховский пытался сделать четверной тулуп. Впервые, наверное, на этих соревнованиях. Не совсем у него получился, но попытки есть. То есть элемент уже разучен. Теперь осталось его довести до стабильного состояния.

Второй этап открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию завершился в Минске-6

Танцы на льду многие путают с парным катанием. Здесь различий целый перечень. На минском турнире было представлено три танцевальных дуэта. Парники пока не дотягивают до уровня кубковых стартов. На наивысшую ступень пьедесталов взошли первые номера нашей сборной Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов. В короткой программе ребята исполнили композицию «рок», в произвольной – «танго».

Подробнее в видеоматериале.

# Фигурное катание

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