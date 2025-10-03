Второй этап открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию завершился в Минске

В Минске завершился второй этап открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию. В программе пятницы значились произвольные выступления, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Произвольная программа особенно любима фигуристами, где можно шире раскрыть образ и импровизировать. Пусть сегодня на турнире представительство немногочисленное, но конкуренция радует.

Галина Александрова, главный судья соревнований:

Конкуренция у мужчин высокая достаточно. Не только Пузанов. Вчера Василий Бараховский пытался сделать четверной тулуп. Впервые, наверное, на этих соревнованиях. Не совсем у него получился, но попытки есть. То есть элемент уже разучен. Теперь осталось его довести до стабильного состояния.