Президенту рассказали о работе по получению отечественных кроссов кур

Отдельное внимание в ходе рабочей поездки Президент уделил вопросам птицеводства. Перспективы оценили на примере Солигорской фабрики. Параллельно выяснили, перепелки здесь пока еще не белорусской селекции. Об этом и пошел разговор дальше. Свое ожидают через 3 года. В моменте практики и наука оценили шансы на успех.

Президент 3 октября посетил с рабочей поездкой Минскую область. К состоянию дел в центральном регионе глава государства традиционно подошел комплексно. В первую очередь поинтересовался ходом сева озимых. Как доложил губернатор, эти работы уже на финишной прямой. Обсудили также состояние сельхозтехники и отношение к ней аграриев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается другой птицы, то пока у нас нет альтернативы закупке прародительского стада мясных цыплят. С родительским ситуация лучше – 56% наших, и то только благодаря тому, что не потеряли компетенции в прошлом веке.

В 1968 году на базе этого хозяйства была создана зональная опытная станция по птицеводству. И уже в 1985 году мы обеспечивали белорусским кроссом яичного направления 57 % всего Советского Союза. Потом «Беларусь-9» кросс был выведен. Затем мы это все потеряли.

– Это яйцо?

– Яйцо. Пищевое и промышленное. Но мы сохранили в стране генофонд. И на протяжении всех этих лет мы с ним работали. В данной ситуации это очень хорошая отработка. Почему? Потому что еще в 2012 году Заяц настаивал на том, чтобы сохранили. И мы сохранили этот генофонд. 32 взрослых и 40 тысяч молодняка. И мы с ними крутились. Там они в жутких условиях. Мы 2 года назад их опять забрали к себе и только создали условия для кормления правильного.