Муковозчик: Президент не скажет под Новый год с телевизора «я устал, я ухожу». Он не сложит щит

Новости Беларуси. Польский тупик. В пятницу, 17 декабря, произошло резонансное событие, которое ясно показало, что правительство Дуды устраивает геноцид мирного населения. И это в XXI веке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интервью солдата, который попросил политическое убежище в Беларуси, может стать основой для нового международного расследования и последующего трибунала. Это и другие события прошедшей недели – в авторской рубрике Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

У нас в гостях философ, политолог Николай Щекин и публицист, колумнист «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик. Начнем программу с поздравлений. Во-первых, всех поздравляем с тем, что у нас открылся магазин фирменного мерча с цитатами Президента Республики Беларусь. Поэтому раздеваемся, работаем и без всякой чрезвычайщины. Второе замечательное событие (не по рангу, а по очередности) – Николай Сергеевич, с днем рождения вас! Завтра День святого Николая. А сегодня у Николая Сергеевича Щекина день рождения. Поэтому поздравляем вас, всего вам самого хорошего. Вчера [17 декабря – прим. ред.] информационное пространство разразилось громкой новостью. На нашу сторону (может быть, такое произошло впервые со времен холодной войны, железного занавеса) перешел польский военнослужащий. Андрей Николаевич, кто для вас Эмиль Чечко? Об Эмиле Чечко: «Он просто покинул сторону зла»

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «СБ. Беларусь сегодня»:

Я хотел продолжить и посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Давайте отвлечемся от того, что он говорит, от той фактуры, которую он рассказывает и обнародует. Давайте просто посмотрим на факты. Взрослый человек дезертирует из рядов Вооруженных Сил своей армии, переходя на соседнюю сторону, на сторону противника, как они называют. Это о чем говорит? Это говорит о том, что взрослый 27-летний человек уж во всяком случае понял для себя: то, что происходит у него на глазах, гораздо хуже того, что может с ним произойти потом. Он оставил дома семью, он отлично понимает, что на эту семью будет оказано бешеное давление. Он прямым текстом говорит: я знаю, что меня в Польше попытаются «размазать». Азарёнок о Польше: «Ох, не зря просачивалась информация о том, что на этой проклятой границе сотни трупов». Читайте здесь. Григорий Азаренок:

Уже делают – враг народа, мать избивал. Андрей Муковозчик:

Он это знал до того, как перешел. Он не совершил никакого преступления, он не прячется. Он просто покинул сторону зла. Григорий Азаренок:

Я думал, меня сложно удивить. Но все равно наши писаки… Ну как? Тут же речь не о режиме, это в Польше произошло. И вы все равно польское правительство облизываете. Оно сделало 10 противоречивых заявлений: от того, что этого не было, до того, что он сволочь, избивал мать и так далее. Андрей Муковозчик:

Это деньги, Григорий. Они лижут за деньги, причем там все очень четко, как на Западе. Все четко, по контракту и дозированно. Сильнее лижешь – больше капает.

Григорий Азаренок:

Хоть чуть-чуть уважения к белорусской аудитории. Андрей Муковозчик:

Никакого. Понятно, что журналисты с любой стороны всегда отрабатывают некую информационную повестку. Но ведь одно дело, когда ты это делаешь, опираясь на какие-то человеческие ценности, моральные принципы. И совершенно другое дело, когда сильнее лизнул – больше капнуло. Григорий Азаренок:

Мы пропаганда, но мы пропаганда своей страны. И вы, наверное, видели журналиста Гурневича, когда говорит: стрелил в лоб – это значит ударил по голове. А дальше он говорит: из пистолета. Просто до позорного, до смешного. Андрей Муковозчик:

Вообще, это все забалтывание. Он наркоман, алкоголик, бьет мать, попал в ДТП, а может, вообще не служил. А начиналось вообще с того, что пошел и пропал. Григорий Азаренок:

Сначала что этого не произошло вообще. «Им надо дать понятное объяснение, почему плохой парень убежал к плохим парням» Андрей Муковозчик:

Эту ситуацию просто нужно заболтать, набросать как можно больше идиотских версий. И пока мы тут будем все это разгребать, может быть, вскроются какие-то факты, может, мы как-то увильнем. А там, глядишь, и что другое случится, мы переключимся на новую повестку. Не надо на это обращать внимания. Правда, это типичное, то, что летит с вентилятора.

Николай Щекин, философ, политолог:

Они же и насаждали мнение, что мы враги. И вдруг перебежчик в стан врагов. Андрей Муковозчик:

Поэтому им надо дать, почему он это сделал. За наркотики, за большую бутылку водки «Президент», которая стояла на той стороне границы, а у него был абстинентный синдром. За то, что он бежал от уголовного преследования, мать избил и так далее. Им надо дать понятное объяснение, почему плохой парень убежал к плохим парням. А на самом деле нормальный военнослужащий перешел, как ему кажется, в нормальное общество. Николай Щекин:

Надо было понимать, что человек на срыве был, но он выплеснул все, что у него было, что накопилось. И я думаю, это не у одного солдата. Андрей Муковозчик:

Естественно. Это не пик. Это общий подъем. Григорий Азаренок:

Неделя была насыщенная. Андрей Николаевич, наша с вами коллега Людмила Гладкая работала на судах, и вот эти приговоры, сейчас обсуждают всякую ерунду: почему так много, месть, не месть и так далее. Вот, в понедельник [13 декабря – прим. ред.], у нас была эта банда барыг. Вчера один из идеологов Эдуард Пальчис. Как вы отреагировали на эти приговоры? О вынесенных в Беларуси громких приговорах: ничего неожиданного, ничего сверхъестественного. Я скажу, что дали маловато

Андрей Муковозчик:

С осознанной радостью. А как еще можно реагировать? Для меня это было понятно, когда их задержали, когда пошел процесс предъявления обвинений. Уже было понятно, что эти люди по доказанным обвинениям должны быть изолированы от общества на достаточно большие сроки. Так и случилось. Поэтому ничего неожиданного, ничего сверхъестественного. Если кому-то там за границей кажется, что это очень большие сроки или что это месть, а пусть они ко мне обратятся. Ну мне-то мстить Пальчису не за что. Да? И я же тоже как гражданин могу оценивать, большие сроки или нет. Так я скажу, что дали маловато. Тем более Пальчис, которого один раз фактически общество и государство уже простили. Потому что тогда, я помню, общий настрой был: а как это условно, а как это его выпустили, а как это его освободили в зале суда? Ну, опять же, мы законопослушные. Григорий Азаренок:

Вот, фотография. Это Эдуард Пальчис и Антон Мотолько несколько лет назад возле здания КГБ. Он показывает средний палец. Они себя здесь чувствовали хозяевами. Им вложили в голову, что «вас настолько много, что вы только выйдите с кухонь, и оно все рухнет Андрей Муковозчик:

Можно было стать у КГБ и показывать факи, можно было в Facebook говорить и обсуждать все что угодно. Можно было про Президента, про наш строй, наше государство, про эту страну писать все что угодно, искажать историю как угодно. Все это можно было делать. На это не обращали внимания, поскольку это все было, как раньше говорили, на кухнях. И им в какой-то момент вложили в голову, что «вас настолько много, что вы только выйдите с кухонь, и оно все рухнет».

Николай Щекин:

И будет все вашим. Почему нельзя останавливаться? Почему нужно заниматься той же журналистикой? Андрей Муковозчик:

Они сейчас с обидой – то, о чем Николай Сергеевич говорит – вот эти затаившиеся, притаившиеся… У них же еще какая история? Они сейчас и испуганы, и страшно обижены. А человек обиженный никогда не винит в своей вавке самого себя. Ему обязательно нужно найти – кто. Его обидели ябатьки. И вот с этой обидой он будет жить очень долго. И при любом удобном случае он нанесет удар в спину. Почему нельзя останавливаться? Почему нужно чистить? Почему нужно заниматься той же журналистикой? Журналист, воспитанный вот этой бчбанутой завкафедрой, или кто там. Григорий Азаренок:

Да, на этой неделе было. Николай Щекин:

Кто бы это ни был, даже просто преподаватель. Андрей Муковозчик:

Просто преподаватель. Григорий Азаренок:

Полтора года она существовала.

Андрей Муковозчик:

Это что за журналист такой будет, мне интересно? Вот от таких людей надо безжалостно избавляться. И не надо спрашивать с круглыми глазами: а куда они пойдут? Это запрет на профессию. Никакого запрета. Пальчис сейчас освоит профессию швеи. Григорий Азаренок:

Замечательно! Андрей Муковозчик:

Это всегда востребованная профессия. А истопник? А истопник – какое искусство требуется, чтобы вовремя и аккуратно... Григорий Азаренок:

Намного лучше, чем банкир. Андрей Муковозчик:

И главное – здоровее. Здоровее – работа с натуральными ингредиентами. Григорий Азаренок:

Между прочим на этой неделе Федор Конюхов, знаменитый путешественник, написал такую замечательную фразу: если у тебя депрессия, не говори ерунду, иди поработай. Очень много было событий – назначение нового главы Центризбиркома, кадровый день. Но мне как-то на душу очень сильно легло и впечатлило вчерашнее [17 декабря – прим. ред.] мероприятие – родные и близкие Андрея Ничипорчика, Никиты Куконенко и Дмитрия Федосюка получали от Президента звезды Героя Беларуси, орден «За личное мужество» – государственные награды. «Спасибо вам за сыновей». Александр Лукашенко вручил награды семьям Андрея Ничипорчика, Никиты Куконенко и Дмитрия Федосюка. Подробнее здесь. На самом деле год нам подарил государственных святых, которые ценой своей жизни, согласно слову Евангелия – «нет больше той любви, ежели кто душу свою положит за други своя» – за наше государство выступили и отдали свою жизнь, чтобы мы сейчас готовились к Новому году. Ваше впечатление, Андрей Николаевич?

Андрей Муковозчик:

Вы правильно говорите. Это же Год народного единства, который у нас сейчас формально заканчивается. Григорий Азаренок:

И не упустить еще маленького мальчика, который спас брата из огня – Романа Когодовского. «Нация реально сплотилась. 72 % – это эффект сплочения» Андрей Муковозчик:

Да. Год народного единства ведь на самом деле стал Годом народного единства, потому что нация, кто, ошалев от беспредела происходящего, кто, увидев, что его страну готовятся завоевать, кто просто испугавшись – нация реально сплотилась. 72 % – это эффект сплочения. Мы такие разные и такие, в общем, немножко отдельные друг от друга, мы стали плечом к плечу против общей опасности. И когда народ вот так поднимается, это ведь вещь длинная, как цунами. Это такая незаметная, долгая, но эта энергия накапливается, эта энергия подпирает, и те, кто оказываются впереди, в тот момент становятся героями. Реально идет не только становление нации. Вот оно – становление, когда не на улицах. Григорий Азаренок:

Вот они – родилась белорусская нация. Андрей Муковозчик:

Я вас умоляю. Посмотрите на эти лица на фоне двери, на эту слякоть. Григорий Азаренок:

И на то, что в их квартирах.