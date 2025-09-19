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Затмение Венеры смогут наблюдать жители Беларуси

19 сентября 2025 07:40
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За необычным астрономическим явлением сегодня, 19 сентября, смогут наблюдать белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но есть несколько но.

Спутник с семенами томатов из Беларуси запустили в космос.

Затмение Венеры смогут наблюдать жители Беларуси-2

После 15:00 буквально на час Луна закроет Венеру на небосклоне. Несмотря на дневной свет, при хороших условиях и с оптикой – явление можно будет наблюдать. Так что вооружайтесь биноклем или любительским телескопом.

# Космос

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