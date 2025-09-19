Затмение Венеры смогут наблюдать жители Беларуси

За необычным астрономическим явлением сегодня, 19 сентября, смогут наблюдать белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но есть несколько но.

После 15:00 буквально на час Луна закроет Венеру на небосклоне. Несмотря на дневной свет, при хороших условиях и с оптикой – явление можно будет наблюдать. Так что вооружайтесь биноклем или любительским телескопом.