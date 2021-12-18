Азарёнок о Польше: «Ох, не зря просачивалась информация о том, что на этой проклятой границе сотни трупов»
Новости Беларуси. Польский тупик. В пятницу, 17 декабря, произошло резонансное событие, которое ясно показало, что правительство Дуды устраивает геноцид мирного населения. И это в XXI веке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интервью солдата, который попросил политическое убежище в Беларуси, может стать основой для нового международного расследования и последующего трибунала.
Это и другие события прошедшей недели – в авторской рубрике Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».
Григорий Азаренок, СТВ:
Раздеваться и работать. И никакой чрезвычайщины. Так гласит известная цитата Президента. Так что работаем. С тройной энергией в свинячьи рыла змагаров и их хозяев говорить о том, что они ненавидят, отчего шкворчит их сало, плавятся айфоны, сгорают симки от голубых мобильных операторов, отчего визжат бесы – говорить правду. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0».
Вот и первый пошел. Первый поляк, который захотел остаться человеком. Ня быць скотам, как говорится. И рассказать, как зондеркоманды ляхов убивают людей. Стреляют в лоб волонтерам. Ох, не зря просачивалась информация о том, что на этой проклятой границе сотни трупов. И это вскроется, обязательно. Трибунал. Так орали на минских улицах. Что ж, над Дудой, Моравецким и Качинским мы сможем провести трибунал.
Григорий Азаренок:
Но кое-что уже вскрылось. В очередной раз. Мерзопакостная, подлейшая, гниющая сущность польских подсвинков. Признаюсь честно, я вчера не мог перестать смеяться. Ну какие же вы умалишенные, какие же вы поганые, паскудные, даже не мерзавцы – мерзавчики. Самые настоящие мерзавчики. Смешные, в бчб-комбинезонах и польских слюнявчиках. Вы подхватываете любой бред пана. Абсолютно любой. Сначала у вас никто границу не переходил. Потом его похитили. Потом это был не поляк, а кто-то другой. Версий много.
Дальше еще смешнее. Паны все-таки признали, что солдат пропал и оказался в Беларуси. Но вас ничего не смутило. Вы мгновенно «переобулись» и исполнили новый поросячий гопак. Он мерзавец, избивал свою мать, наркоман, который два дня назад водил машину пьяный вдрызг и под марихуаной. На фото видно – черный алкаш и наркоша. И в ваши крошечные мозги даже не залезла тень сомнения. Пьяный и обкуренный солдат войска польского попался, а потом спокойно так себе вернулся на службу в зону чрезвычайного положения. Позорники, убогие позорники!
Григорий Азаренок:
Но ладно же, были просто тупые. Так вы же сами все понимаете. Но в такой ситуации так прогибаться перед паном. Вылизывать его, несмотря ни на что. Беззаветно, страстно, с жаром любить не Беларусь, а Польшу. В любой подлости поддерживать ее. Ну это только вы так умеете. А еще националистами себя считаете. Мая радзіма – Польша и Литва. Выбейте себе на лбу.
Но что будет с вашей истинной радзімой? Владимир Арчаков, заместитель госсекретаря Совбеза, сказал прямо и без обиняков: Прибалтика в случае войны в Европе будет уничтожена. Лично я думаю, что ляхи недалеко окажутся. Так что бегите к нам, берите пример с Эмиля Чечко.
Григорий Азаренок:
Обсуждать змагаров и их хозяев ниже всякого достоинства. Это грязь под сапогами майора. В нее только бычки тушить. А вот вчера произошло действительно великое, хоть и трагическое событие. Никита Куконенко, Андрей Ничипорчик, Дмитрий Федосюк. Нет больше той любви, ежели кто душу свою положит за други своя. Современные белорусские святые. Летчики ценой своей жизни отвели падающий самолет от города. Офицер КГБ своей грудью закрыл товарищей от выстрела мерзкого, подлого американского урода. И враги должны понимать: их подвиг – залог нашей силы. Залог того, что мы не сдадимся, никогда не бывать врагу на родной земле. Мы не имеем права расслабляться, не имеем права успокаиваться. С нами наш Президент, наши герои, наши святые, наша великая Родина.