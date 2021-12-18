Азарёнок о Польше: «Ох, не зря просачивалась информация о том, что на этой проклятой границе сотни трупов»

Новости Беларуси. Польский тупик. В пятницу, 17 декабря, произошло резонансное событие, которое ясно показало, что правительство Дуды устраивает геноцид мирного населения. И это в XXI веке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интервью солдата, который попросил политическое убежище в Беларуси, может стать основой для нового международного расследования и последующего трибунала. Это и другие события прошедшей недели – в авторской рубрике Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Раздеваться и работать. И никакой чрезвычайщины. Так гласит известная цитата Президента. Так что работаем. С тройной энергией в свинячьи рыла змагаров и их хозяев говорить о том, что они ненавидят, отчего шкворчит их сало, плавятся айфоны, сгорают симки от голубых мобильных операторов, отчего визжат бесы – говорить правду. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Вот и первый пошел. Первый поляк, который захотел остаться человеком. Ня быць скотам, как говорится. И рассказать, как зондеркоманды ляхов убивают людей. Стреляют в лоб волонтерам. Ох, не зря просачивалась информация о том, что на этой проклятой границе сотни трупов. И это вскроется, обязательно. Трибунал. Так орали на минских улицах. Что ж, над Дудой, Моравецким и Качинским мы сможем провести трибунал.

Григорий Азаренок:

Но кое-что уже вскрылось. В очередной раз. Мерзопакостная, подлейшая, гниющая сущность польских подсвинков. Признаюсь честно, я вчера не мог перестать смеяться. Ну какие же вы умалишенные, какие же вы поганые, паскудные, даже не мерзавцы – мерзавчики. Самые настоящие мерзавчики. Смешные, в бчб-комбинезонах и польских слюнявчиках. Вы подхватываете любой бред пана. Абсолютно любой. Сначала у вас никто границу не переходил. Потом его похитили. Потом это был не поляк, а кто-то другой. Версий много. Дальше еще смешнее. Паны все-таки признали, что солдат пропал и оказался в Беларуси. Но вас ничего не смутило. Вы мгновенно «переобулись» и исполнили новый поросячий гопак. Он мерзавец, избивал свою мать, наркоман, который два дня назад водил машину пьяный вдрызг и под марихуаной. На фото видно – черный алкаш и наркоша. И в ваши крошечные мозги даже не залезла тень сомнения. Пьяный и обкуренный солдат войска польского попался, а потом спокойно так себе вернулся на службу в зону чрезвычайного положения. Позорники, убогие позорники!

Григорий Азаренок:

Но ладно же, были просто тупые. Так вы же сами все понимаете. Но в такой ситуации так прогибаться перед паном. Вылизывать его, несмотря ни на что. Беззаветно, страстно, с жаром любить не Беларусь, а Польшу. В любой подлости поддерживать ее. Ну это только вы так умеете. А еще националистами себя считаете. Мая радзіма – Польша и Литва. Выбейте себе на лбу. Но что будет с вашей истинной радзімой? Владимир Арчаков, заместитель госсекретаря Совбеза, сказал прямо и без обиняков: Прибалтика в случае войны в Европе будет уничтожена. Лично я думаю, что ляхи недалеко окажутся. Так что бегите к нам, берите пример с Эмиля Чечко.