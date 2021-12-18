41 день на границе: беженцы боятся, что их могут убить в Польше, а дети выходят на митинг со взрослыми
Новости Беларуси. Откровения бежавшего польского солдата обсуждают 18 декабря на границе беженцы, которые вот уже 41-й день остаются в транспортно-логистическом центре. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для многих информация о регулярных убийствах в цивилизованной Европе оказалась шоком, ведь на месте жертв мог быть каждый из них. Возмущенные ситуацией беженцы провели митинг. В нем участвовали и дети.
Подробности в материале нашего корреспондента.
Признания бывшего польского военнослужащего Эмиля Чечко вслед за мировой общественностью шокировали и жителей лагеря беженцев. А как иначе, когда эти люди месяц назад уже были мишенью для силовиков Польши?
Молчать эти народы не привыкли. Да и куда дальше, если в Европе перешли все возможные рамки? Поэтому беженцы кризисного центра решили сказать свое слово. Как итог, сотни людей, из которых десятки – женщины и дети, провели свой митинг. Даже перед телекамерой сдержать эмоции для них просто нереально.
«Мы что, животные?» Беженцы обсуждают новость об убийствах, совершенных польскими пограничниками – читать здесь.
А пока западные политики терроризируют беженцев, которые и так потеряли веру в будущее, белорусская сторона продолжает выполнять свои обещания, и это не только круглосуточное обеспечение лагеря всем необходимым. Белорусское общество Красного Креста удовлетворило просьбу жительницы кризисной комнаты Баназ, которую 17 декабря выписали из Гродненского перинатального центра, и привезли к ней ее четырехлетнюю дочку, которая была с отцом на границе.
Вот она, политика без галстуков и купюр: кто-то считает патроны, а кто-то – тонны гуманитарной помощи. Интересует ли это кого-то на Западе? Ответ очевиден, как и для беженцев, которые уже 41 день пытаются быть услышанными.
Беженец: «Что нам делать дальше, если в Европу нас не пускают, а на польской границе, оказывается, убивают?» – подробности далее.