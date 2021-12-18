41 день на границе: беженцы боятся, что их могут убить в Польше, а дети выходят на митинг со взрослыми

Новости Беларуси. Откровения бежавшего польского солдата обсуждают 18 декабря на границе беженцы, которые вот уже 41-й день остаются в транспортно-логистическом центре. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для многих информация о регулярных убийствах в цивилизованной Европе оказалась шоком, ведь на месте жертв мог быть каждый из них. Возмущенные ситуацией беженцы провели митинг. В нем участвовали и дети.

Подробности в материале нашего корреспондента.

Признания бывшего польского военнослужащего Эмиля Чечко вслед за мировой общественностью шокировали и жителей лагеря беженцев. А как иначе, когда эти люди месяц назад уже были мишенью для силовиков Польши?