Лукашенко посетит Свято-Успенский Жировичский монастырский комплекс

Здесь завершился очередной этап восстановительных работ. В частности, в соборе. В ходе реставрации выявили живопись XVII-XIX веков в виде орнаментального декора. Уже в 2025 году установлен временный иконостас. Прежний находится на реставрации и, по предварительным планам, будет размещен в музее. Отметим, восстановительные работы продолжаются на всей территории монастырского комплекса.

Иеродиакон Агафон, насельник Свято-Успенского мужского Жировичского монастыря:

Ремонт и реконструкция храмов-обителей не завершились. В настоящее время продолжается ремонт Георгиевской церкви, находящейся на кладбище. Это деревянный храм, построенный в XVIII столетии. За 300 лет его жизни, существования, строение заметно обветшало. В настоящее время сруб уже заново установлен. Ведутся работы по интерьеру храма, реставрируется иконостас, также воссоздается внутреннее убранство храма. И мы надеемся, что к следующему году работы по этой церкви также будут завершены.

Жемчужина белорусского православия! Верующие отметили 505-летие Свято-Успенского Жировичского монастыря.

Напомним, в феврале 2025 года, на встрече с представителями религиозных конфессий, Президент предложил сделать Жировичский монастырь – центром православия. То есть точкой притяжения верующих не только из Беларуси, но со всего мира. С каждым годом количество туристических маршрутов с посещением святынь белорусской православной церкви увеличивается. В 2024 году гостям и жителям Беларуси для посещения и поклонения предлагалось почти 300 православных объектов религиозного туризма.