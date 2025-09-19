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В Берлине обнаружены 2 бомбы времён Второй мировой войны

19 сентября 2025 08:06
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Тысячи жителей Берлина ночью были вынуждены покинуть свои дома. В реке Шпрее обнаружена бомба времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее опасную находку также обнаружили во время строительных работ в Шпандау. Операции по обезвреживанию двух неразорвавшихся боеприпасов – запланированы на сегодня.

В Берлине обнаружены 2 бомбы времён Второй мировой войны-2

Сейчас в Берлине проводят эвакуацию около 25 тысяч человек. Власти организовали временные убежища для тех, кто не смог среди ночи поехать к родственникам или друзьям. На время операции остановлено движение второй линии метро через центр города, перекрыта часть улиц. В зоне эвакуации оказались несколько посольств и здание cената Берлина.

250-килограммовую бомбу времён Второй мировой войны обнаружили в Дрездене.

# Новости Германии

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