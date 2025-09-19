Японские автопроизводители уходят с рынка США из-за тарифного давления

Предприятия стремятся развивать продажи в тех странах, которые не вводили высокие пошлины и намерены переориентироваться, несмотря на недавнее соглашение с США о снижении пошлин до 15 %. Эта ставка гораздо выше, чем 2,5 %, которые были до торговой эскалации. Так, автозавод, у которого есть производства в Бразилии, планирует экспортировать машины в соседние страны, такие как Аргентина. В самой Бразилии, по оценкам аналитиков, за июль 2025 года компания продала больше единиц продукции, чем в любой другой месяц за последние четыре года. Еще один японский концерн сократила поставки из Мексики в США и увеличил экспорт в Колумбию. Специалисты подсчитали, что потери от американских тарифов достигают 2 миллиардов долларов.