Прямой эфир

Дубль Рэшфорда помог. «Барселона» обыграла «Ньюкасл» в матче ЛЧ

19 сентября 2025 07:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Дубль Рэшфорда помог. «Барселона» обыграла «Ньюкасл» в матче ЛЧ-0

В рамках первого тура Лиги чемпионов «Барселона» на гостевом поле обыграла «Ньюкасл» со счетом 2:1. Об этом пишет РИА Новости.

Оба мяча за испанский клуб забил арендованный у «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, для которого эти голы стали первыми за каталонцев.

У хозяев единственный гол забил Энтони Гордон.

Из-за травмы паха, полученной во время игры за сборную, матч пропустил полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль. Он так и не тренировался и не сыграл в матче с «Валенсией».

Во второй встрече 1 октября «Барселона» сыграет дома с ПСЖ, а «Ньюкасл» отправится на «Унион».

Фото: pixabay

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Более 25 полицейских и жандармов пострадали в ходе массовых манифестаций во Франции
19 сентября 2025 07:12

Более 25 полицейских и жандармов пострадали в ходе массовых манифестаций во Франции

Японские автопроизводители уходят с рынка США из-за тарифного давления
19 сентября 2025 07:06

Японские автопроизводители уходят с рынка США из-за тарифного давления

В Аргентине прошла крупная акция протеста
19 сентября 2025 06:38

В Аргентине прошла крупная акция протеста