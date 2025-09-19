Дубль Рэшфорда помог. «Барселона» обыграла «Ньюкасл» в матче ЛЧ

В рамках первого тура Лиги чемпионов «Барселона» на гостевом поле обыграла «Ньюкасл» со счетом 2:1. Об этом пишет РИА Новости.
Оба мяча за испанский клуб забил арендованный у «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, для которого эти голы стали первыми за каталонцев.
У хозяев единственный гол забил Энтони Гордон.
Из-за травмы паха, полученной во время игры за сборную, матч пропустил полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль. Он так и не тренировался и не сыграл в матче с «Валенсией».
Во второй встрече 1 октября «Барселона» сыграет дома с ПСЖ, а «Ньюкасл» отправится на «Унион».
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