Дубль Рэшфорда помог. «Барселона» обыграла «Ньюкасл» в матче ЛЧ

В рамках первого тура Лиги чемпионов «Барселона» на гостевом поле обыграла «Ньюкасл» со счетом 2:1. Об этом пишет РИА Новости.

Оба мяча за испанский клуб забил арендованный у «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, для которого эти голы стали первыми за каталонцев.

У хозяев единственный гол забил Энтони Гордон.

Из-за травмы паха, полученной во время игры за сборную, матч пропустил полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль. Он так и не тренировался и не сыграл в матче с «Валенсией».

Во второй встрече 1 октября «Барселона» сыграет дома с ПСЖ, а «Ньюкасл» отправится на «Унион».

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