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Шашлык там готовит повар от бога, а ещё дают попробовать улитки. Почему стоит посетить эти рождественские ярмарки?

18 декабря 2021 19:01
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Новости Беларуси. Белорусы готовятся к Новому году. Без ковидных ограничений, локдаунов и с оптимистичной статистикой по коронавирусу. Атмосфера праздника окутала города иллюминацией, световыми инсталляциями и красивыми елками. Подготовилась и торговля. Традиционные ярмарки накануне уже начали свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чем угощают и удивляют минчан и туристов в этом году – в сюжете Ирины Волк.

Шашлык там готовит повар от бога, а ещё дают попробовать улитки. Почему стоит посетить эти рождественские ярмарки?-1

До Нового года всего-то 13 дней. Погода зимними пейзажами не радует, но ощущение приближающегося праздника, несомненно, есть. Особенно на традиционных рождественских ярмарках. Они широко раскинулись в самом центре столицы – на Октябрьской площади и у Дворца спорта. Красочные ряды так и манят покупателей сувенирами. В топе товаров – елочные игрушки ручной работы. Символ 2022-го сулит удачу и успех то на кружках, то в виде брелоков, магнитов или просто мягких четвероногих презентов.

Шашлык там готовит повар от бога, а ещё дают попробовать улитки. Почему стоит посетить эти рождественские ярмарки?-4

Приехали в цирк с детками, проводим время всегда, очень любим эту площадь, она всегда красивая, сказочная, с убранством. Главная елка страны находится. Поэтому у нас всегда очень хорошее настроение новогоднее здесь поднимается. И всегда любим вкусняшки здесь покупать.

Шашлык там готовит повар от бога, а ещё дают попробовать улитки. Почему стоит посетить эти рождественские ярмарки?-7

Какая ярмарка без угощений? Блинов здесь на любой вкус: с красной икрой или вареньем. Традиционные блюда создают конкуренцию фастфуду. Но этой позиции точно нет равных. С пылу с жару шашлыки у продавца Юрия таят на глазах.

Шашлык там готовит повар от бога, а ещё дают попробовать улитки. Почему стоит посетить эти рождественские ярмарки?-10

Юрий Сташкевич, продавец:
Самое главное, когда тебе дано оттуда жарить шашлык. Когда твои руки его готовят, ты напитываешь шашлык своей энергетикой. Только тогда он становится вкусным.

Шашлык там готовит повар от бога, а ещё дают попробовать улитки. Почему стоит посетить эти рождественские ярмарки?-13

Да что там традиционные блюда, повара предлагают отведать запеченные улитки, экзотические армянские сладости и не только.

Шашлык там готовит повар от бога, а ещё дают попробовать улитки. Почему стоит посетить эти рождественские ярмарки?-16

Анна Давыдова, продавец:
Працуем ужо не першы год на гэтай выстаўцы, вялікі вопыт у нас ужо ёсць. Вывучылі спрос нашых пакупнікоў. Думаю, што калі да нас завітаюць вялікія ці маленькія, то ўсе застануцца задаволенымі.

Шашлык там готовит повар от бога, а ещё дают попробовать улитки. Почему стоит посетить эти рождественские ярмарки?-19

Для тех, кто соблюдает пост, специальное меню. Подкрепившись, можно просто совершить променад по праздничным локациям. Селфи гарантированно обеспечены – предусмотрены фотозоны. К вечеру зажигают новогоднюю иллюминацию, и праздничное настроение буквально укрывает столицу. Работают в будни торговые ряды до 22:00, в выходные на час дольше, а в праздники будут зажигать до 4 часов утра.

# Новый год # общество # Юрий Сташкевич # Анна Давыдова # Ирина Волк # Фотофакт

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