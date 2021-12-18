Шашлык там готовит повар от бога, а ещё дают попробовать улитки. Почему стоит посетить эти рождественские ярмарки?

Новости Беларуси. Белорусы готовятся к Новому году. Без ковидных ограничений, локдаунов и с оптимистичной статистикой по коронавирусу. Атмосфера праздника окутала города иллюминацией, световыми инсталляциями и красивыми елками. Подготовилась и торговля. Традиционные ярмарки накануне уже начали свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем угощают и удивляют минчан и туристов в этом году – в сюжете Ирины Волк.

До Нового года всего-то 13 дней. Погода зимними пейзажами не радует, но ощущение приближающегося праздника, несомненно, есть. Особенно на традиционных рождественских ярмарках. Они широко раскинулись в самом центре столицы – на Октябрьской площади и у Дворца спорта. Красочные ряды так и манят покупателей сувенирами. В топе товаров – елочные игрушки ручной работы. Символ 2022-го сулит удачу и успех то на кружках, то в виде брелоков, магнитов или просто мягких четвероногих презентов.

Приехали в цирк с детками, проводим время всегда, очень любим эту площадь, она всегда красивая, сказочная, с убранством. Главная елка страны находится. Поэтому у нас всегда очень хорошее настроение новогоднее здесь поднимается. И всегда любим вкусняшки здесь покупать.

Какая ярмарка без угощений? Блинов здесь на любой вкус: с красной икрой или вареньем. Традиционные блюда создают конкуренцию фастфуду. Но этой позиции точно нет равных. С пылу с жару шашлыки у продавца Юрия таят на глазах.

Юрий Сташкевич, продавец:

Самое главное, когда тебе дано оттуда жарить шашлык. Когда твои руки его готовят, ты напитываешь шашлык своей энергетикой. Только тогда он становится вкусным.

Да что там традиционные блюда, повара предлагают отведать запеченные улитки, экзотические армянские сладости и не только.

Анна Давыдова, продавец:

Працуем ужо не першы год на гэтай выстаўцы, вялікі вопыт у нас ужо ёсць. Вывучылі спрос нашых пакупнікоў. Думаю, што калі да нас завітаюць вялікія ці маленькія, то ўсе застануцца задаволенымі.