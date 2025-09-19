Более 25 полицейских и жандармов пострадали в ходе массовых манифестаций во Франции
Более 25 полицейских и жандармов пострадали в ходе массовых манифестаций по всей Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акции стали ответом на озвученные властями меры жесткой экономии.
Полиция во Франции разгоняет протесты слезоточивым газом, задействована бронетехника.
В Министерстве внутренних дел страны сообщили, что в протестах приняли участие более 500 тысяч человек. Однако по оценке ведущего французского профцентра «Всеобщая конфедерация труда», на улицы вышли более миллиона граждан.
Да, конечно, я поддерживаю рабочих. Я не участвую в забастовке, но я поддерживаю ее.
Правительство должно понять, что мы сыты по горло мерами жесткой экономии, что есть реальные меры, которые необходимо принять, чтобы спасти Франции. Но это не те меры, которые нужно принимать против рабочих. Это меры, которые необходимо принять на правительственном уровне.
Как и неделю назад, волна протестных акций, охвативших города Франции, вызвана недовольством экономическим курсом властей. Забастовка организована в ответ на намерение сократить на 45 миллиардов евро расходы казны на фоне рекордного уровня госдолга. А он уже превысил 3 триллиона 400 миллиардов евро. Недовольство планами решить эту проблему за счет сокращения социальных обязательств привело к отставке правительства Франсуа Байру.