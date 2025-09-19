Более 25 полицейских и жандармов пострадали в ходе массовых манифестаций во Франции

Более 25 полицейских и жандармов пострадали в ходе массовых манифестаций по всей Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акции стали ответом на озвученные властями меры жесткой экономии.

В Министерстве внутренних дел страны сообщили, что в протестах приняли участие более 500 тысяч человек. Однако по оценке ведущего французского профцентра «Всеобщая конфедерация труда», на улицы вышли более миллиона граждан.

Да, конечно, я поддерживаю рабочих. Я не участвую в забастовке, но я поддерживаю ее.