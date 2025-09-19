В МВД рассказали, как не стать жертвой домофонных мошенников

Не стоит спешить выполнять указания незнакомцев по телефону. По информации МВД, в последнее время участились случаи, когда мошенники представляются сотрудниками сервисных центров по замене домофонных ключей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Схема полностью повторяет ту, где на первом этапе киберпреступники убеждают в необходимости установки новых счетчиков учета воды, газа или продлении договора на услуги связи. Звонят как на домашний, так и на мобильный телефоны. Представившись работником какой-нибудь службы, злоумышленники выпрашивают поступивший от любого интернет-сервиса код из SMS.

Александр Рингевич, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Как только человек называет соответствующую комбинацию цифр, включается другой мошенник под видом сотрудника какого-либо правоохранительного органа, сообщив, что он якобы профинансировал экстремистскую или иную противозаконную деятельность и уже возбуждено уголовное дело. Псевдосотрудник предлагает мнимую помощь в решении возникшей проблемы, либо начинает запугивать, в том числе проведением обыска по месту жительства, а также сообщает о необходимости задекларировать наличные денежные средства, передав их курьеру, либо осуществив перевод на некий специальный счет. Аферисты могут убеждать граждан, что на него оформлен кредит, для аннулирования которого нужно оформить новый, а деньги перевести на предоставленный счет. Либо рекомендуют установить мобильное приложение, получая с его помощью доступ к банковскому счету жертвы или банковской карте.

При любом раскладе аферисты своруют деньги. Чтобы не стать жертвой киберпреступников, изначально не доверяйте звонкам с незнакомых номеров и никогда никому не называйте цифровые коды. Всю неожиданно полученную от чужих вам людей информацию надо перепроверить – самостоятельно обратиться в организацию, от имени которой вас беспокоят.