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Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня пройдут в Минске 20-21 сентября

19 сентября 2025 07:02
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Широкий ассортимент плодоовощной и дикорастущей продукции нового урожая будет представлен на ярмарках выходного дня. В Минске они пройдут уже в субботу и воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минской области начинается сезон сельскохозяйственных ярмарок – он стартует 20 сентября.

Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня пройдут в Минске 20-21 сентября-2

Общая протяженность торговых рядов на площадке у Дворца спорта превысит 80 метров. Задействуют 11 организаций потребкооперации из всех регионов страны. В выездной ярмарочной торговле возле «Чижовка-Арены» примут участие восемь райпо и филиалов из четырех областей. Кроме овощей – мясо и полуфабрикаты, колбасные и кондитерские изделия, продукция собственного производства. Все по доступным ценам. Покупки на дом пожилым людям и инвалидам помогут доставить. Достаточно связаться со своим территориальным центром социального обслуживания. Те, кто проживает в Минске, могут позвонить на короткий номер 139.

# Ярмарки в Минске

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