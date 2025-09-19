Сельскохозяйственные ярмарки выходного дня пройдут в Минске 20-21 сентября

Широкий ассортимент плодоовощной и дикорастущей продукции нового урожая будет представлен на ярмарках выходного дня. В Минске они пройдут уже в субботу и воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общая протяженность торговых рядов на площадке у Дворца спорта превысит 80 метров. Задействуют 11 организаций потребкооперации из всех регионов страны. В выездной ярмарочной торговле возле «Чижовка-Арены» примут участие восемь райпо и филиалов из четырех областей. Кроме овощей – мясо и полуфабрикаты, колбасные и кондитерские изделия, продукция собственного производства. Все по доступным ценам. Покупки на дом пожилым людям и инвалидам помогут доставить. Достаточно связаться со своим территориальным центром социального обслуживания. Те, кто проживает в Минске, могут позвонить на короткий номер 139.