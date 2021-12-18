Там есть уникальное оборудование и даже возможность практиковаться. Где готовят авиаторов и пилотов в Беларуси?

Новости Беларуси. День открытых дверей прошел в Белорусской академии авиации. Узнать о нюансах поступления и своими глазами увидеть, как построен процесс обучения, пришли более 400 школьников. Сегодня это единственный вуз в стране, где готовят будущих авиаторов. А со следующего набора впервые поступить в академию можно будет на базе девяти классов. Как учатся курсанты-авиаторы и кто сегодня мечтает о небе, расскажет Яна Шипко.

Надежда с детства мечтает стать пилотом. И вопреки стереотипам о том, что девушкам не место за штурвалом авиалайнера, серьезно готовится взять на себя такую ответственность. Когда в Белорусской академии авиации начали готовить пилотов, мечта обрела вполне реальные очертания.

Надежда Смольская, абитуриент:

Когда я услышала, что открывается набор на гражданскую авиацию, я была очень счастлива, потому что даже планировала поступать в Россию. Мне очень сильно хотелось быть пилотом, и когда я узнала, что в Беларуси открылась эта специальность, то решила сразу, что буду поступать здесь.

До недавнего времени академия готовила самых разных специалистов авиационного дела. А вот на пилотов приходилось учиться в России или странах Балтии. По сути, открытие новой специальности стало шагом для создания национальной школы летных кадров.

Максим Лисовский, заведующий отделением среднего специального образования Белорусской государственной академии авиации:

Была проведена колоссальная работа, чтобы на нашей базе открыть летную подготовку. Это и материальное переоснащение, и учет международного опыта, чтобы запустить программу летной подготовки. Материальная база под это есть не только у нас, но и у наших авиационных партнеров, где будут проходить практику наши курсанты.

Открылось тогда еще Минское авиационное техническое училище гражданской авиации в 1974-м. И уже с первого набора курсанты занимались на реальной авиационной технике. Позже альма-матер белорусских авиаторов получила статус колледжа, а с 2015 года – академии авиации. Сегодня это единственный вуз, который готовит гражданских авиаторов в Беларуси. Например, такой сложнейший механизм, как Национальный аэропорт, работает как часы благодаря и выпускникам академии.

Вячеслав Хоронеко, генеральный директор Национального аэропорта Минск:

Считаю, это кузница наших кадров. Приходит молодой человек, он осознанно понимает, куда он идет и где он дальше будет работать. Такие специалисты для Национального аэропорта очень нужны. Приходит молодой человек, у него огонь в глазах, он хочет много чего сделать.

В топе самых популярных у абитуриентов специальностей авиадиспетчеры и пилоты. Но эти профессии скажут welcome только носителям отличного авиационного английского. В таких лингафонных кабинетах и учатся вести связь «земля-воздух» в международном формате. А эта научно-исследовательская лаборатория в нашей стране – единственная в своем роде. Например, на аналогичных принтерах Boing и Airbus печатают детали для своих лайнеров. Среди уникального оборудования – машины для точнейшей диагностики дефектов авиадеталей и микроскоп с увеличением до миллиона раз.

Даниил Шпилевский, курсант Белорусской государственной академии авиации:

Это оборудование самое современное, которое представлено на сегодняшнем рынке. Допустим, эндоскопы могут оказывать услуги по контролю двигателя, если поломался какой-то подшипник внутри, то мы при помощи эндоскопа через специальные отсеки получаем доступ к двигателю, можем снимать его размеры и проводить диагностику. Мне нравится учиться, я не скажу, что легко. Все-таки авиация – это тяжелая отрасль, и здесь во главе угла стоит безопасность.