Муковозчик: это мировая информационная война, если ты не стал учиться на чужих ошибках, ты вынужден учиться на своих

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Очевидно, что события 2020 года нас очень сильно поменяли, выводы сделали, определенные шаги сделали. Даже сейчас, мне кажется, все белорусы стали намного избирательнее к источникам информации. У нас появилось это сито. А ситуация, которая сейчас складывается в России, очень напоминает наш август 2020 года. Мы видим фактически одни и те же манипуляции, посылы. Кирилл Казаков, СТВ:

Елена Пономарева, профессор МГИМО написала такую мысль.

Алена Сырова:

Как считаете, почему не сделали выводы россияне? Или сделали?

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:

Мы прошли все это вместе, только мы прошли, а они посмотрели. Буквально год-полтора назад у Вадима Францевича Гигина было включение одного известного московского политолога. Я ему задал вопрос: вы, глядя на белорусскую ситуацию, какие-то выводы для себя делаете, какие-то движения предпринимаете? Он сказал мне: «Мальчик, мы это все проходили, начиная с 2010 года, и у нас все под контролем». Я смог только развести руками и сказать: «В добрый путь!» Кирилл Казаков:

Посмотрите на прошлую неделю. В эфире Первого канала, потом звезды начинают уходить. Абсолютно то, что было у нас. Андрей Муковозчик:

Абсолютно верно. Вот еще на «Останкино» осталось спеть разудалой троице, и будет вообще один в один калька. Определенные снобизм и уверенность в том, что у них все хорошо, они замечательные, а это мы в Беларуси все проспали. Нет. Это мировая ситуация, мировая информационная война. И если ты не стал учиться на чужих ошибках, ты вынужден сейчас учиться на своих. Алена Сырова:

Может, здесь сработала такая история, что говорили в 2020-м, что к нам приезжает «русский десант»?