Муковозчик: это мировая информационная война, если ты не стал учиться на чужих ошибках, ты вынужден учиться на своих
Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Очевидно, что события 2020 года нас очень сильно поменяли, выводы сделали, определенные шаги сделали. Даже сейчас, мне кажется, все белорусы стали намного избирательнее к источникам информации. У нас появилось это сито. А ситуация, которая сейчас складывается в России, очень напоминает наш август 2020 года. Мы видим фактически одни и те же манипуляции, посылы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Елена Пономарева, профессор МГИМО написала такую мысль.
Алена Сырова:
Как считаете, почему не сделали выводы россияне? Или сделали?
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
Мы прошли все это вместе, только мы прошли, а они посмотрели. Буквально год-полтора назад у Вадима Францевича Гигина было включение одного известного московского политолога. Я ему задал вопрос: вы, глядя на белорусскую ситуацию, какие-то выводы для себя делаете, какие-то движения предпринимаете? Он сказал мне: «Мальчик, мы это все проходили, начиная с 2010 года, и у нас все под контролем». Я смог только развести руками и сказать: «В добрый путь!»
Кирилл Казаков:
Посмотрите на прошлую неделю. В эфире Первого канала, потом звезды начинают уходить. Абсолютно то, что было у нас.
Андрей Муковозчик:
Абсолютно верно. Вот еще на «Останкино» осталось спеть разудалой троице, и будет вообще один в один калька. Определенные снобизм и уверенность в том, что у них все хорошо, они замечательные, а это мы в Беларуси все проспали. Нет. Это мировая ситуация, мировая информационная война. И если ты не стал учиться на чужих ошибках, ты вынужден сейчас учиться на своих.
Алена Сырова:
Может, здесь сработала такая история, что говорили в 2020-м, что к нам приезжает «русский десант»?
Кирилл Казаков:
Такая история тоже ходила, что приехал российский десант, ведущие из России. А сейчас все повернулось.
Андрей Муковозчик:
Нет, не надо путать то, как работает Москва. Мы так не работаем. Они живее, быстрее, агрессивнее. Москва бегает быстрее, чем Минск.
Алена Сырова:
Почему тогда сейчас им не удалось информационно переломить эту историю?
Кирилл Казаков:
У них нет вторых Муковозчика и Азаренка. Это мое субъективное мнение.
Андрей Муковозчик:
Вторых нет, есть другие, не в этом дело. Те, кто приехал и это увидел, тот же Константин Придыбайло, они продолжают работать в том же темпе, с той же яростью. И Костя первый ставит вопрос о том, почему холдинг информационный Союзного государства до сих пор находится под управлением недружественных ни к нам, ни к России людей. Слишком большая машина, слишком большая страна и слишком юн Константин Придыбайло, чтобы в одиночку повалить всех.
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