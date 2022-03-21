Геннадий Казакевич: инфополе не может быть пустым, если не дать людям правдивой информации, кто-то придёт на это место

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

В 2020 году, в августе особенно, посыпалось на Беларусь очень большое количество критики за то, что якобы у нас чуть ли не за одну формулировку в Telegram, Instagram можно угодить в тюрьму. Тогда казалось, что, может, мы где-то перегибали палку. Сейчас, придя к этому времени, насколько для правоохранительной системы даже профилактическая работа, а тем более работа по наказанию тех, кто совершил эти преступления, насколько она важна оказалась? И для вас, как для системы, и для общества.