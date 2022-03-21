Геннадий Казакевич: инфополе не может быть пустым, если не дать людям правдивой информации, кто-то придёт на это место

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
В 2020 году, в августе особенно, посыпалось на Беларусь очень большое количество критики за то, что якобы у нас чуть ли не за одну формулировку в Telegram, Instagram можно угодить в тюрьму. Тогда казалось, что, может, мы где-то перегибали палку. Сейчас, придя к этому времени, насколько для правоохранительной системы даже профилактическая работа, а тем более работа по наказанию тех, кто совершил эти преступления, насколько она важна оказалась? И для вас, как для системы, и для общества.
Геннадий Казакевич, начальник криминальной милиции МВД Беларуси:
Я уже не единожды говорил, что любая революция или война начинается в головах. В 2020 году мы столкнулись с ситуацией, когда крайне мало было информации у людей, у социума. И вот это поле было засеяно сорняками фейковых новостей, желтых Telegram-каналов. К сожалению, ситуация кардинальным образом изменилась, но мы не изжили это до конца. И мы начали с того, что просто эту ситуацию проанализировали. То, что мы видели на улицах, начиналось в головах. Начали с изменения законодательства. Очень здорово поменяли наши основные законы, поменяли ответственность административную и уголовную, поменяли законы о противодействии экстремизму, о недопущении реабилитации нацизма, защите персональных данных, закон об информации и так далее. И начали привлекать к административной и уголовной ответственности тех людей, которые распространяли недостоверную информацию и ее тиражировали, выступали условными ретрансляторами. Иными словами: сказал – ответь. Что мы увидели? Параллельно с этим, когда начали давать людям (благодаря в том числе порядочным, честным журналистам) достоверную информацию, они начали массово отписываться. Допустим, от деструктивных Telegram-каналов, а у нас их много, более 150. И читательская, потребительская аудитория этих Telegram-каналов, к сожалению, больше, чем у телевидения и госСМИ. Люди отчаянно нуждаются в информации. В настоящее время ситуация кардинально поменялась, но есть нюансы. Информационное поле не может быть пустым. Да, мы его основательно зачистили от грязи.
Кирилл Казаков:
Но кто-то придет на это место.
Геннадий Казакевич:
Совершенно верно. И если не дать людям достоверной, правдивой информации, рано или поздно кто-то придет на это место.
Кривошеев: раньше оставалась ниша для реальной журналистики фактов, а сейчас это практически 100% пропаганда (здесь подробнее).