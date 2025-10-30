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Новости по тегу #Государственная информационная политика

Председателем правления Белорусского общества «Знание» избран Алексей Авдонин
30 октября 2025 17:05

Председателем правления Белорусского общества «Знание» избран Алексей Авдонин

Если в сельском магазине обнаружили проблему, её решат максимум за полдня – замминистра МАРТ
27 октября 2025 17:11

Если в сельском магазине обнаружили проблему, её решат максимум за полдня – замминистра МАРТ

«Беларусь адзіная» – Минск принимает республиканскую информационно-просветительскую акцию
05 сентября 2025 17:21

«Беларусь адзіная» – Минск принимает республиканскую информационно-просветительскую акцию

Информационная гигиена в Беларуси. Как бороться с экстремизмом в интернете? Обсудили эксперты
25 ноября 2024 19:12

Информационная гигиена в Беларуси. Как бороться с экстремизмом в интернете? Обсудили эксперты

Лукашенко рассказал, как обсуждал союзный медиахолдинг с Путиным: я жестковато поставил этот вопрос
29 августа 2024 13:50

Лукашенко рассказал, как обсуждал союзный медиахолдинг с Путиным: я жестковато поставил этот вопрос

Белорусский видеохостинг планируют запустить уже 12 сентября
29 августа 2024 13:47

Белорусский видеохостинг планируют запустить уже 12 сентября

Марков заявил, что Мининформ будет поддерживать проекты, которые помогают людям разбираться в правде
29 августа 2024 13:46

Марков заявил, что Мининформ будет поддерживать проекты, которые помогают людям разбираться в правде

Лукашенко о роли СМИ на предстоящих выборах: я призываю вас основываться на правде
29 августа 2024 10:30

Лукашенко о роли СМИ на предстоящих выборах: я призываю вас основываться на правде

На предприятии «‎Могилёвоблгаз» обсудили вопросы информационной безопасности
21 августа 2024 11:45

На предприятии «‎Могилёвоблгаз» обсудили вопросы информационной безопасности

Революции в Мининформе не будет? О чём рассказал новый министр информации Марков
13 июня 2024 13:53

Революции в Мининформе не будет? О чём рассказал новый министр информации Марков

Пучков: востребовано только то, что показывают по телевизору. Нужно внедрять хорошее, доброе, вечное!
31 мая 2024 19:47

Пучков: востребовано только то, что показывают по телевизору. Нужно внедрять хорошее, доброе, вечное!

Добриян: задача региональных СМИ – находить экспертов и делать их лидерами мнений
30 мая 2024 16:52

Добриян: задача региональных СМИ – находить экспертов и делать их лидерами мнений