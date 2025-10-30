Новости по тегу #Государственная информационная политика

Такое решение принял новый состав правления на пятом съезде, который прошел 30 октября и собрал около двухсот делегатов со всех регионов.
Но если это проблема, которая нуждается в анализе, надо показать и разложить по полочкам, – добавила Наталья Василевская.
Страна готовится отмечать День народного единства. Уже стало хорошей традицией каждый год в сентябре проводить встречи и актуальные обсуждения белорусской модели и нашего пути: что волнует людей и к чему мы стремимся.
Как противостоять экстремизму? Что такое когнитивная война? Как контролируют деструктивные материалы в Беларуси и готовы ли студенты журфаку к информационной борьбе? Ответы искали в ток-шоу «По существу».
Президенту доложили и о ходе создания медиахолдинга Союзного государства. Подготовлена проектная база Совмина, устав автономной некоммерческой компании, в ближайшее время определят кадровый состав компании и наблюдательного совета.
Подробнее о платформе рассказал замглавы Администрации Президента Владимир Перцов: это достаточно слабый аналог, но это такой первый шаг к созданию белорусского YouTube.
«Очень нужна инициатива от региональных СМИ, чтобы они понимали, насколько важно в электоральный период освещать те вопросы, которые непосредственно влияют на то, чтобы люди разбирались в тех нюансах политики», – отметил министр информации.
В этот период предстоит показать, чего Беларусь достигла за прошедшие годы. И, как отметил глава государства, врать нам не придется, потому что сделано немало.
С коллективом предприятия встретился помощник Президента по Могилевской области Леонид Мартынюк.
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