Кривошеев: раньше оставалась ниша для реальной журналистики фактов, а сейчас это практически 100% пропаганда

Кирилл Казаков, СТВ: А вот на самом деле есть ли такая важность в этой информационной войне? Я просто, опять же, если вдаваться в такие небольшие аналитические записки наших политологов, они говорят о том, что американцы, британцы готовили специальные центры, чтобы запудрить мозг своему врагу. А мы никогда этого не делали. Всегда основывали на правде.

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу « По существу ».

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Это не совсем так. Мы тоже готовили наше информационное поле к противодействию фейкам. И в данном смысле слава богу, что случился 2020 год. Поскольку мы нашли целую плеяду ярких авторов, тех, которые работают в жанре антифейк, журналистов, которые могут и уже сейчас противостоят этой лавине фейков. Что касается информации, наверное, 90 % информации само по себе, без тех самых пропагандистов, каналов доставки не представляло бы большой угрозы. Но это инструмент изменения сознания. И с учетом того, что если раньше вот этих инструментов манипуляции массовым сознанием обывателя занимало долю в 10-15 %, и оставалась ниша для реальной журналистики фактов, журналистики данных, то сейчас, особенно на общественно-политические темы, это просто практически стопроцентная пропаганда. И даже более чем пропаганда. Это сознательное влияние на мозги людей, чтобы побудить их к совершению в том числе и преступлений. В том числе преступлений против человечности.

Кирилл Казаков:

У нас сейчас обманывают. Назовем слово. Фейк — все-таки это слово ложь, обман. Нас обманывают, это журналисты либо это какие-то сотрудники определенного рода спецслужб, которые работают в этом направлении?

Андрей Кривошеев:

И те, и другие, и третьи. Поскольку на самом деле вот эти центры специальных информационно-психологических операций чаще всего выступают инкубатором лживой, манипулятивной информации. Сеть из некоммерческих организаций, продажных журналистов, просто активных юзеров, так называемые диванные войска, они выступают в роли вентиляторов. Они разбрасывают информацию на максимально широкую аудиторию. Поэтому да, это опасно, да, с этим нужно бороться и этому нужно противодействовать. Другой вопрос, какими методами. Я остаюсь на консервативной позиции, что с ложью нельзя бороться ложью.