«Дестабилизация эмоционального сознания и состояния». Как фейки влияют на людей и почему им хочется верить?

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

А с ложью можно бороться ложью? И вообще, почему как раз таки очевидно неправдивой информации люди верят больше, а правду не готовы воспринимать?

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы очень много видим сейчас картинок, например, каких-то перевернутых российских танков, разбитых самолетов. Потом оказывается, что все это картинки 2014-2015-2016 годов. Просто сейчас они выдаются за правду и людей пытаются убедить: вот, смотрите, как на самом деле.