«Дестабилизация эмоционального сознания и состояния». Как фейки влияют на людей и почему им хочется верить?

Новости Беларуси. Война на медийном фронте. Почему фейки бьют осколочным по психике и кто заказывает политбомбы в интернете? Стоит ли блокировать соцсети в нашей стране из-за лживых вбросов? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
А с ложью можно бороться ложью? И вообще, почему как раз таки очевидно неправдивой информации люди верят больше, а правду не готовы воспринимать?
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы очень много видим сейчас картинок, например, каких-то перевернутых российских танков, разбитых самолетов. Потом оказывается, что все это картинки 2014-2015-2016 годов. Просто сейчас они выдаются за правду и людей пытаются убедить: вот, смотрите, как на самом деле.
Анжелика Сафонова, психолог:
На самом деле это... Вообще, используются манипуляции разные. Смотрите, графическая манипуляция, состряпанный фейк танка того же, буква Z, V. Также семантическая, заметьте, лозунги страшные такие: ваши люди умирают, заберите их, сыновья… Вообще, заметьте, фейки рассчитаны на определенные категории людей. Если это мамы, у которых сыновья пошли служить, как это работает: ваш сын умрет. Если это только призывник, если это предприниматель – ваш бизнес рухнет, надо быть против войны. Посмотрите. Вообще, это эмоционально. Вытягивают эмоции. Это дестабилизация эмоционального сознания и состояния. То есть всегда руководят эмоции. Почему я считаю, что информационная война – это как военные технологии? Смотрите, информационная подготовка, информационная атака и потом анализ, суть, что происходит.
Кирилл Казаков:
А как придумать себе сито психологическое, когда ты, например, привык, условно говоря, смотреть Instagram, и это у тебя была соцсеть, в которой ты смотрел, не знаю, звезд, котиков или еще чего-то.
Анжелика Сафонова:
А вы заметили, что, отталкиваясь от своих установок, у некоторых людей блок есть? Потому что если он уже верит какому-то определенному источнику, оппозиционер тот же самый – бесполезно доказывать, даже если ты показываешь ему разоблачение фейка.
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Это формирования информационных сект, сектантское сознание формируется.
Кривошеев: раньше оставалась ниша для реальной журналистики фактов, а сейчас это практически 100% пропаганда. Читайте здесь.