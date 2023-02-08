Может, они не полюбят государство и Лукашенко, но не будут с оружием в руках. Зачем возвращать беглых в Беларусь?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта спецоперации, помилование беглых и партийное строительство в Беларуси. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный эксперт, подполковник ЛНР (в отставке) Андрей Марочко.
Григорий Азаренок, СТВ:
Уже был подписан Указ о создании комиссии по возвращению наших змагаров. Сейчас известен и состав. Ваш покорный слуга тоже туда попал. И мои коллеги – Евгений Пустовой. Давайте напомним, зачем такой указ был нужен. Зачем эта тема поднимается, что надо оттуда возвращать? Вы правильно отмечали, что здесь и доброта, и мудрость нашего государства, потому что судьба тех, кто сейчас там... Вполне маячат и боевые действия им.
Андрей Лазуткин, политолог:
У нас есть точка зрения, в том числе у наших граждан: а зачем их возвращать? От них были только проблемы, от них санкции, у нас были проблемы на предприятиях. А мы сейчас их по-братски позовем обратно. Люди должны понимать, что да, можно махнуть рукой, пускай там подыхают, живут, на что хотят. Но подумайте. Как только они будут опускаться на социальное дно, перспектива поехать воевать в Украину уже не будет чем-то невероятным. Там что-то платят, там есть подъемные, там тебя берут на паек, тебя вооружат, чему-то научат. Если стоит выбор: бомжевать в ЕС, жить там непонятно с кем, с какими-то африканскими мигрантами или поехать в Украину – я думаю, что многие молодого возраста от работы разнорабочего перейдут именно на сторону вооруженных формирований. У них же не только этот полк Калиновского, там и другие есть структуры, и вербовочные, которые находятся и в Польше, и в Литве. Было бы желание. К сожалению, такие люди будут в перспективе для нас гораздо более опасными, чем те, кто сегодня там находится в состоянии «ехать обратно – не ехать». Через год мы не знаем, что будет. Через год они будут в еще худших условиях. Может, кого-то из них и насильно мобилизуют. Посмотрите, уже по территории Польши проходит мобилизация украинцев, которые там легально работают. То есть они получали рабочие визы, официально устроились, и сегодня по этим адресам им приходят повестки.
Григорий Азаренок:
И скоро скажут: у них же еще побратимы есть.
Андрей Лазуткин:
В перспективе да. Если резерва будет не хватать, дальше начнут заниматься белорусской диаспорой тоже. Они все будут в Польше легально устроены, будут стоять на учете, и все. Вот вам рекомендация записываться в какие-то формирования. Чтобы этого всего избежать, надо уже сейчас давать людям шанс подумать, приехать сюда, пройти какую-то проверку. Это будет лучше и для них, и для нашего государства. Это не как «Кот Леопольд» – давайте жить дружно, всех простим. Это еще вопрос меньшего зла. Что мы хотим здесь видеть? Либо это будут люди, которые, может, и не полюбят наше государство и Лукашенко, но они не будут с оружием в руках.
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