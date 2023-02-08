Может, они не полюбят государство и Лукашенко, но не будут с оружием в руках. Зачем возвращать беглых в Беларусь?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта спецоперации, помилование беглых и партийное строительство в Беларуси. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный эксперт, подполковник ЛНР (в отставке) Андрей Марочко.

Григорий Азаренок, СТВ:

Уже был подписан Указ о создании комиссии по возвращению наших змагаров. Сейчас известен и состав. Ваш покорный слуга тоже туда попал. И мои коллеги – Евгений Пустовой. Давайте напомним, зачем такой указ был нужен. Зачем эта тема поднимается, что надо оттуда возвращать? Вы правильно отмечали, что здесь и доброта, и мудрость нашего государства, потому что судьба тех, кто сейчас там... Вполне маячат и боевые действия им.