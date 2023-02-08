Какие полномочия достались Всебелорусскому народному собранию? Рассказал Сергей Сивец
Новости Беларуси. Новый импульс государственному развитию. Накануне глава государства подписал закон о ВНС. Напомним, по решению большинства белорусов, проголосовавших на референдуме за изменения в Конституцию, Всебелорусское народное собрание получило новый статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И все это время шла масштабная законотворческая работа, чтобы механизм действия хоть не новой для нас структуры, но с обновленными полномочиями, обрел конкретные формы. Предстояло точно определиться, кто сможет стать делегатом ВНС, что в праве менять народное вече и по каким вопросам, к примеру, Президент не сможет единолично принимать решения и обязан будет по Конституции посоветоваться с народом.
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Что касается полномочий, было важно, чтобы ВНС не был в конфликте с другими ветвями власти. Не было дубляжа функций и полномочия были достаточными, а не избыточными. Законотворцы месяцами искали баланс и нашли, чтобы создать ту самую систему сдержек и противовесов.
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Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Полномочия ВНС напрямую вытекают из компетенций и его правового статуса как высшего представительного органа народовластия. А высший представительный орган народовластия в рамках своих компетенций призван определять стратегические направления общественно-политического и социально-экономического развития нашей страны, принимать программные документы как Военная доктрина, Концепция национальной безопасности, программа социально-экономического развития на ближайшие пять лет. Кроме того, очень серьезные полномочия Всебелорусского народного собрания на сегодня замкнуты на формировании судебной ветви власти как независимой и самостоятельной. По сути, это высший мандат народного представительства. Это прямая и непосредственная реализация принципа народовластия, когда максимально широкие социальные слои населения привлечены к решению основополагающих важнейших вопросов государственной жизни и развития страны.
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