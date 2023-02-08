Какие полномочия достались Всебелорусскому народному собранию? Рассказал Сергей Сивец

Новости Беларуси. Новый импульс государственному развитию. Накануне глава государства подписал закон о ВНС. Напомним, по решению большинства белорусов, проголосовавших на референдуме за изменения в Конституцию, Всебелорусское народное собрание получило новый статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И все это время шла масштабная законотворческая работа, чтобы механизм действия хоть не новой для нас структуры, но с обновленными полномочиями, обрел конкретные формы. Предстояло точно определиться, кто сможет стать делегатом ВНС, что в праве менять народное вече и по каким вопросам, к примеру, Президент не сможет единолично принимать решения и обязан будет по Конституции посоветоваться с народом. Закон о ВНС принят. Как и когда сформируют состав собрания, рассказала Светлана Любецкая.

Что касается полномочий, было важно, чтобы ВНС не был в конфликте с другими ветвями власти. Не было дубляжа функций и полномочия были достаточными, а не избыточными. Законотворцы месяцами искали баланс и нашли, чтобы создать ту самую систему сдержек и противовесов. Воскресенский о ВНС: «Это не ветвь власти, это контрольный надзорный механизм народа». Читать здесь.