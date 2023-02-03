Пустовой: «Если бы не было ОМОНа на улицах, то сейчас была бы Украина номер два»

Проект « Азар е нок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Зимбабве и узнаем, что сами африканцы думают о белорусах. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и политический обозреватель из Зимбабве Kudzai Mutisi.

Григорий Азаренок, СТВ: Как думают, мыслят белорусы, как мыслят россияне? Вот вас раскачивали на словах «нет войне», «мир», «нет насилию», потому что белорусы – мирные люди. Украину смотрели, изучали, что у нее гордое национальное самосознание, что на идеях бунта, восстания их можно раскачать и свести с ума.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

То есть у каждого национального характера есть своя болевая точка, триггер. И вот белорусы очень милосердные, поэтому повелись на тысячи сожженных в крематориях. Тысяч сожженных в крематориях не было.

Григорий Азаренок:

Они же противопоставляли, мол, жестокий режим – добрые люди.

Евгений Пустовой:

Но если бы не было ОМОНа на улицах, то сейчас была бы Украина номер два.

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