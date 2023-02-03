«Пусть они возьмут эти деньги и лучше купят детям еды!» Пустовой и Азарёнок о лживости американской идеи

Проект « Азар е нок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Зимбабве и узнаем, что сами африканцы думают о белорусах. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и политический обозреватель из Зимбабве Kudzai Mutisi.

Григорий Азаренок, СТВ:

Слова «любим», «товарищ», «один из немногих лидеров, кто противостоит колониальному миру» – это же все про нашего Батьку! Мы видим, народы мира его ценят, любят, ждут. А у нас некоторые придурки, извините, не ценят этого и не понимают. Хотя континенты целые поддерживают нашего Президента!

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

А большое видится на расстоянии – это первое. А второе – наш Президент аккумулирует. Он смело заявил во время празднования Дня Победы: мир устал от американской удавки, накормите детей Африки. И когда следующий раз они будут вкладывать свои деньги в гендерные перспективы, баснословные капиталы вкладывать на печатание брошюрок «Как продвигать американскую демократию», пусть они возьмут эти деньги и лучше купят детям еды! И накормят. Или тракторы!

Григорий Азаренок:

Ты что, Женя, приедет Анджелина Джоли, возьмет себе, якобы усыновит кого-то, а они еще потом будут сатанинские ритуалы в своем Голливуде с этими детками проводить, это ж так и делается.