«Пусть они возьмут эти деньги и лучше купят детям еды!» Пустовой и Азарёнок о лживости американской идеи

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Зимбабве и узнаем, что сами африканцы думают о белорусах. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и политический обозреватель из Зимбабве Kudzai Mutisi.
Григорий Азаренок, СТВ:
Слова «любим», «товарищ», «один из немногих лидеров, кто противостоит колониальному миру» – это же все про нашего Батьку! Мы видим, народы мира его ценят, любят, ждут. А у нас некоторые придурки, извините, не ценят этого и не понимают. Хотя континенты целые поддерживают нашего Президента!
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
А большое видится на расстоянии – это первое. А второе – наш Президент аккумулирует. Он смело заявил во время празднования Дня Победы: мир устал от американской удавки, накормите детей Африки. И когда следующий раз они будут вкладывать свои деньги в гендерные перспективы, баснословные капиталы вкладывать на печатание брошюрок «Как продвигать американскую демократию», пусть они возьмут эти деньги и лучше купят детям еды! И накормят. Или тракторы!
Григорий Азаренок:
Ты что, Женя, приедет Анджелина Джоли, возьмет себе, якобы усыновит кого-то, а они еще потом будут сатанинские ритуалы в своем Голливуде с этими детками проводить, это ж так и делается.
Евгений Пустовой:
Какая лживая западная цивилизация!
Григорий Азаренок:
Все ограбить и свою пьяную шмару привести, чтобы она пофоткалась там.
Евгений Пустовой:
Неужели люди, которые в 2020 году перегрелись на солнце, не видят, не понимают, какая лживая американская идея? Дети гибнут, плачут от голода, зато в фильмах в Голливуде обязательно человек черного цвета. Или «негр» – нетолерантно говорить.
Григорий Азаренок:
Главное к слову одному докопаться, а ограбить и унизить целый континент…
Евгений Пустовой:
Целый континент уничтожить – нормально, а к слову можно докопаться. Вот насколько лживая инфернальная цивилизация, против которой мы выстоим.
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