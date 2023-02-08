Закон о ВНС принят. Как и когда сформируют состав собрания, рассказала Светлана Любецкая

Новости Беларуси. Новый импульс государственному развитию. Накануне глава государства подписал закон о ВНС. Напомним, по решению большинства белорусов, проголосовавших на референдуме за изменения в Конституцию, Всебелорусское народное собрание получило новый статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все это время шла масштабная законотворческая работа, чтобы механизм действия хоть не новой для нас структуры, но с обновленными полномочиями, обрел конкретные формы. Предстояло точно определиться, кто сможет стать делегатом ВНС, что в праве менять народное вече и по каким вопросам, к примеру, Президент не сможет единолично принимать решения и обязан будет по Конституции посоветоваться с народом. Алена Сырова продолжит тему.

Свершилось. Почти год с момента принятия обновленной Конституции Беларуси, главная ее фишка – Всебелорусское народное собрание – получила механизм реализации своих законных полномочий. Наши предки собирали народное вече, решали вопросы талакой, а мы в суверенной истории на референдумах и Всебелорусском собрании. Но если прежде эти решения носили «рекомендательный» характер, то теперь обязательны к исполнению. Следующее ВНС пройдет уже по-новому. А формировать его начнем в 2024 году. Как именно – в течение месяцев решали законотворцы, общественность, глава государства. И вот к чему пришли. Воскресенский о ВНС: «Это не ветвь власти, это контрольный надзорный механизм народа». Читать здесь.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству:

Очень важным является период 2023-го, 2024 года, поскольку для формирования обновленного состава Всебелорусского народного собрания необходимо будет в единый день голосования, который будет назначен на последнее воскресенье февраля, сформировать состав как депутатов местных Советов, так и депутатов Палаты представителей, высшего законодательного органа. Это поможет в дальнейшем сформировать и Совет Республики, члены которого также входят в состав ВНС. Общественные объединения, которые изъявят желание участвовать в формировании состава ВНС, то есть субъекты от гражданского общества, также смогут выдвинуть своих делегатов, чтобы полноценно состав ВНС в течение 60 дней после единого дня голосования был сформирован.

ВНС в своей истории не раз помогал найти консенсус и опору белорусскому обществу. В последние годы на собрании составляли, по сути, дорожную карту развития страны на ближайшие пять лет. Но постепенно со взрослением общества закономерно стал появляться запрос на большее участие в политической жизни страны. Белорусы захотели иметь возможность влиять на принятие важных решений. Еще больше к таким мыслям многих подтолкнул 2020-й. Тогда, наверное, впервые в суверенной истории мы осознали, как нуждаемся в подстраховке. Александр Лукашенко же одним из первых эти мысли облачил в слова и дал толчок к действию Лукашенко: нельзя Конституцию, которая есть, авторитарную, передать новому президенту. Подробнее.

Кстати, пока шло обсуждение проекта Конституции, оппоненты действующей власти ее успели окрестить написанной под Лукашенко. Во многом как раз таки из-за ВНС и его статуса. Президент терпеливо объяснял, почему это не так и кто в новелле заинтересован больше всего. Лукашенко: «Никаких конкретных личностей в Конституции быть не должно». Читать здесь.

Многие из тех заседаний конституционной комиссии с участием Президента широко освещали в СМИ. Там разгорались серьезные диспуты и, кстати, далеко не все предложения Александра Лукашенко в итоговом документе нашли отражение. Больше всего спорили о количестве участников ВНС и о полномочиях, зато практически сразу сошлись в том, что собрание нужно собирать чаще. Для делегатов это будет общественная нагрузка, и только председатель ВНС и его заместители свои полномочия будут осуществлять на профессиональной основе. Какие полномочия достались Всебелорусскому народному собранию? Рассказал Сергей Сивец.