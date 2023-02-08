Воскресенский о ВНС: «Это не ветвь власти, это контрольный надзорный механизм народа»
Новости Беларуси. Новый импульс государственному развитию. Накануне глава государства подписал закон о ВНС. Напомним, по решению большинства белорусов, проголосовавших на референдуме за изменения в Конституцию, Всебелорусское народное собрание получило новый статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И все это время шла масштабная законотворческая работа, чтобы механизм действия хоть не новой для нас структуры, но с обновленными полномочиями, обрел конкретные формы. Предстояло точно определиться, кто сможет стать делегатом ВНС, что в праве менять народное вече и по каким вопросам, к примеру, Президент не сможет единолично принимать решения и обязан будет по Конституции посоветоваться с народом.
Закон о ВНС принят. Как и когда сформируют состав собрания, рассказала Светлана Любецкая.
В ВНС войдут и представители партий, и гражданского общества. Дефиниции последнего у нас тоже до последнего времени не было. Но совместными усилиями удалось прийти к пониманию.
Какие полномочия достались Всебелорусскому народному собранию? Рассказал Сергей Сивец.
Юрий Воскресенский, политолог:
Это не ветвь власти, это контрольный надзорный механизм народа. Кто туда будет входить и кто должен входить – это уже вопрос, который не подлежит дискуссии, потому что принят текст закона. Дискуссия могла быть до его принятия. В этом тексте прописано, что в качестве субъектов гражданского общества там будут представители организаций, в составе которых более 100 тысяч человек. На сегодня это профсоюзы, молодежный, ветеранская, женская организации. То есть, в принципе, полностью повторяющая социальную структуру белорусского общества. Поэтому волноваться, что эту квоту заполнят какие-то посторонние люди, не нужно. Это число, это представительство, конечно, будет закреплено за теми людьми, которые живут рядом с нами.
В сухом остатке получается, что делегатом ВНС может стать практически каждый белорус, но при соблюдении определенных условий. Хотите влиять на жизнь, курс страны – есть несколько вариантов: от выдвижения своей кандидатуры в депутаты, продолжая созданием политических партии или вхождения в одну из существующих, в конце концов можно пойти по пути представителя от гражданского общества. В общем, условия созданы, как и правовая база. Для действительно неравнодушных созданы невероятные доселе возможности. Главное – осознавать всю степень ответственности и не переоценивать себя. За каждым делегатом ВНС теперь без преувеличения будет целая страна и возможность принимать судьбоносные решения.
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