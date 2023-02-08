Воскресенский о ВНС: «Это не ветвь власти, это контрольный надзорный механизм народа»

Новости Беларуси. Новый импульс государственному развитию. Накануне глава государства подписал закон о ВНС. Напомним, по решению большинства белорусов, проголосовавших на референдуме за изменения в Конституцию, Всебелорусское народное собрание получило новый статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И все это время шла масштабная законотворческая работа, чтобы механизм действия хоть не новой для нас структуры, но с обновленными полномочиями, обрел конкретные формы. Предстояло точно определиться, кто сможет стать делегатом ВНС, что в праве менять народное вече и по каким вопросам, к примеру, Президент не сможет единолично принимать решения и обязан будет по Конституции посоветоваться с народом. Закон о ВНС принят. Как и когда сформируют состав собрания, рассказала Светлана Любецкая.

В ВНС войдут и представители партий, и гражданского общества. Дефиниции последнего у нас тоже до последнего времени не было. Но совместными усилиями удалось прийти к пониманию. Какие полномочия достались Всебелорусскому народному собранию? Рассказал Сергей Сивец.

Юрий Воскресенский, политолог:

Это не ветвь власти, это контрольный надзорный механизм народа. Кто туда будет входить и кто должен входить – это уже вопрос, который не подлежит дискуссии, потому что принят текст закона. Дискуссия могла быть до его принятия. В этом тексте прописано, что в качестве субъектов гражданского общества там будут представители организаций, в составе которых более 100 тысяч человек. На сегодня это профсоюзы, молодежный, ветеранская, женская организации. То есть, в принципе, полностью повторяющая социальную структуру белорусского общества. Поэтому волноваться, что эту квоту заполнят какие-то посторонние люди, не нужно. Это число, это представительство, конечно, будет закреплено за теми людьми, которые живут рядом с нами.