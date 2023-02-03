Пустовой: «Дудинский, тебе Беларусь дала всё. Кто он был до этого? Кем бы он стал при другой модели развития?»

Проект « Азар е нок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Зимбабве и узнаем, что сами африканцы думают о белорусах. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и политический обозреватель из Зимбабве Kudzai Mutisi.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Дудинский, тебе Беларусь дала все. Кто он был до этого? Кем бы он стал при другой модели развития, не при Лукашенко?

Григорий Азаренок, СТВ:

Гей-проституткой.

Евгений Пустовой:

Не знаю, кем бы он стал…

Григорий Азаренок:

Мальчиком по вызову.

Евгений Пустовой:

Может быть. Комики-гомики, стендаперы-шмаперы. Короче, он же реализовался, смог. Социальные лифты прошел, был лицом разных шоу. Шоумен. Ну, какой шоумен? Клоун, скоморох. И эти скоморохи полезли в политику. Я могу им еще простить, потому что они не разбираются в ней. Они привыкли торговать лицом или другими частями тела.