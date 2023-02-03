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Пустовой: «Дудинский, тебе Беларусь дала всё. Кто он был до этого? Кем бы он стал при другой модели развития?»

03 февраля 2023 19:33
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Зимбабве и узнаем, что сами африканцы думают о белорусах. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и политический обозреватель из Зимбабве Kudzai Mutisi.

Пустовой: «Дудинский, тебе Беларусь дала всё. Кто он был до этого? Кем бы он стал при другой модели развития?»-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Дудинский, тебе Беларусь дала все. Кто он был до этого? Кем бы он стал при другой модели развития, не при Лукашенко?

Григорий Азаренок, СТВ:
Гей-проституткой.

Евгений Пустовой:
Не знаю, кем бы он стал…

Григорий Азаренок:
Мальчиком по вызову.

Евгений Пустовой:
Может быть. Комики-гомики, стендаперы-шмаперы. Короче, он же реализовался, смог. Социальные лифты прошел, был лицом разных шоу. Шоумен. Ну, какой шоумен? Клоун, скоморох. И эти скоморохи полезли в политику. Я могу им еще простить, потому что они не разбираются в ней. Они привыкли торговать лицом или другими частями тела.

Пустовой: «Дудинский, тебе Беларусь дала всё. Кто он был до этого? Кем бы он стал при другой модели развития?»-4

Григорий Азаренок:
Но апломб этот…

Евгений Пустовой:
Григорий, какой апломб? Пусть он себя вспомнит, как он сопли подбирал у двери ГУБОПиКа и рассказывал: я раскаиваюсь, я раскаиваюсь. А как только туда прыгнул, запрыгнул в Украину… Может быть, Украина страдает из-за белорусских змагаров? Знаешь, была чаша весов этих грехов, еще наши добавили беглые – все, чаша ярости пролилась. Из-за этого началась там война как очищение. Сколько раз он менял свою позицию? Нацистам он бы говорил одно, в НКВД – другое. Эти люди – прыстасаванцы. Как он там кричал? «Гриша, это майдан, майдан, дзіцячую пляцоўку майдан называюць в Украіне». А у нас майдан называют там, где свиньи стоят. Вот ваше место на майдане, но не в Беларуси.

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