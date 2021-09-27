Может ли Беларусь вакцинировать мигрантов на границе? Отвечает Елена Богдан
Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Беженцы, когда находятся в лагерях, там же тоже ковид возможен. Это тоже опасно с точки зрения инфекционного заражения?
Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
По желанию мы можем их вакцинировать, потому что Республика Беларусь с самого получения вакцины подошла однозначно: люди, находящиеся на территории Республики Беларусь могут вакцинироваться вне зависимости от гражданства.
Алена Сырова, СТВ:
Лагерь мигрантов в Литве нам сейчас показывают.
Кирилл Казаков:
С точки зрения медика, это нормальные условия?
Елена Богдан:
Абсолютно ненормальные. Это даже с точки зрения обычного человека ужасно.
Алена Сырова:
Вы говорите, мы можем их вакцинировать. Что для этого нужно?
Елена Богдан:
Желание.
Кирилл Казаков:
Их желание?
Елена Богдан:
Однозначно.
Кирилл Казаков:
А готова районная власть провести вакцинацию?
Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:
При поступлении пациентов в нашу центральную районную больницу мы сразу эту информацию выяснили. Человек был вакцинирован на территории Ирака. А в случае необходимости, конечно, готовы.
Кирилл Казаков:
У нас такие возможности есть, правильно?
Александр Версоцкий:
Безусловно.
Алена Сырова:
За последнюю неделю высокого уровня в ООН прозвучало немало заявлений и обвинений в адрес Беларуси насчет вот этого миграционного, гуманитарного кризиса. Если об этом уже говорят на таком высоком уровне, значит, должны как-то отреагировать? Каких шагов нам ждать? В ближайшее время разрешится этот конфликт?
Алексей Дзермант, политолог:
Всем международным организациям, которые занимаются и беженцами, и мигрантами нужно доводить нашу информацию. Функция нашей дипломатии здесь действительно важная и руководству, и Гутерришу, и всем остальным мы должны свою точку зрения и доказательства такого неприглядного обращения польско-литовской стороны с мигрантами преподносить, доносить, документально обеспечив наши вещи. В силу того, что ООН неповоротливая в последнее время организация, плюс политические мотивы присутствуют, плюс Владимир Макей говорил, что помощники Генсека ООН с европейским гражданством доносят какую-то свою информацию – здесь мы можем встречаться с проблемами. Но есть Европейский суд по правам человека, есть правозащитные организации. Мы должны обязательно находиться с ними в диалоге и всю информацию предоставлять, чтобы не было никакого сомнения в прозрачности наших намерений и действий.
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