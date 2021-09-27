Может ли Беларусь вакцинировать мигрантов на границе? Отвечает Елена Богдан

Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Беженцы, когда находятся в лагерях, там же тоже ковид возможен. Это тоже опасно с точки зрения инфекционного заражения?

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

По желанию мы можем их вакцинировать, потому что Республика Беларусь с самого получения вакцины подошла однозначно: люди, находящиеся на территории Республики Беларусь могут вакцинироваться вне зависимости от гражданства. Алена Сырова, СТВ:

Лагерь мигрантов в Литве нам сейчас показывают. Кирилл Казаков:

С точки зрения медика, это нормальные условия? Елена Богдан:

Абсолютно ненормальные. Это даже с точки зрения обычного человека ужасно. Алена Сырова:

Вы говорите, мы можем их вакцинировать. Что для этого нужно? Елена Богдан:

Желание. Кирилл Казаков:

Их желание? Елена Богдан:

Однозначно. Кирилл Казаков:

А готова районная власть провести вакцинацию? Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:

При поступлении пациентов в нашу центральную районную больницу мы сразу эту информацию выяснили. Человек был вакцинирован на территории Ирака. А в случае необходимости, конечно, готовы.