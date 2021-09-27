Прямой эфир

Может ли Беларусь вакцинировать мигрантов на границе? Отвечает Елена Богдан

27 сентября 2021 21:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Беженцы, когда находятся в лагерях, там же тоже ковид возможен. Это тоже опасно с точки зрения инфекционного заражения?

Может ли Беларусь вакцинировать мигрантов на границе? Отвечает Елена Богдан-1

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
По желанию мы можем их вакцинировать, потому что Республика Беларусь с самого получения вакцины подошла однозначно: люди, находящиеся на территории Республики Беларусь могут вакцинироваться вне зависимости от гражданства.

Алена Сырова, СТВ:
Лагерь мигрантов в Литве нам сейчас показывают.

Кирилл Казаков:
С точки зрения медика, это нормальные условия?

Елена Богдан:
Абсолютно ненормальные. Это даже с точки зрения обычного человека ужасно.

Алена Сырова:
Вы говорите, мы можем их вакцинировать. Что для этого нужно?

Елена Богдан:
Желание.

Кирилл Казаков:
Их желание?

Елена Богдан:
Однозначно.

Кирилл Казаков:
А готова районная власть провести вакцинацию?

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:
При поступлении пациентов в нашу центральную районную больницу мы сразу эту информацию выяснили. Человек был вакцинирован на территории Ирака. А в случае необходимости, конечно, готовы.

Может ли Беларусь вакцинировать мигрантов на границе? Отвечает Елена Богдан-4

Кирилл Казаков:
У нас такие возможности есть, правильно?

Александр Версоцкий:
Безусловно.

Алена Сырова:
За последнюю неделю высокого уровня в ООН прозвучало немало заявлений и обвинений в адрес Беларуси насчет вот этого миграционного, гуманитарного кризиса. Если об этом уже говорят на таком высоком уровне, значит, должны как-то отреагировать? Каких шагов нам ждать? В ближайшее время разрешится этот конфликт?

Алексей Дзермант, политолог:
Всем международным организациям, которые занимаются и беженцами, и мигрантами нужно доводить нашу информацию. Функция нашей дипломатии здесь действительно важная и руководству, и Гутерришу, и всем остальным мы должны свою точку зрения и доказательства такого неприглядного обращения польско-литовской стороны с мигрантами преподносить, доносить, документально обеспечив наши вещи. В силу того, что ООН неповоротливая в последнее время организация, плюс политические мотивы присутствуют, плюс Владимир Макей говорил, что помощники Генсека ООН с европейским гражданством доносят какую-то свою информацию – здесь мы можем встречаться с проблемами. Но есть Европейский суд по правам человека, есть правозащитные организации. Мы должны обязательно находиться с ними в диалоге и всю информацию предоставлять, чтобы не было никакого сомнения в прозрачности наших намерений и действий.

Читайте также: 

Эксперт в области нацбезопасности о Литве и Польше: они и сами между собой не могут определиться, им лишь бы уйти от проблемы

«Озвучена даже цена трафика». Андрей Лазуткин объяснил, как обстоит ситуация с мигрантами

Алексей Дзермант о мигрантах: травля собаками, фактически убийства на границе – это не просто защита Польши или Литвы

# Вакцинация # общество # Кирилл Казаков # Елена Богдан # Алена Сырова # Александр Версоцкий # Алексей Дзермант # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дзермант: нужно, возможно, даже нанести тактические ядерные удары. Представляете, мысль какая стратегическая на Западе?
27 сентября 2021 21:29

Дзермант: нужно, возможно, даже нанести тактические ядерные удары. Представляете, мысль какая стратегическая на Западе?

Уже две недели разговоры только о погоде. Как сеют озимые в экстремальных условиях?
27 сентября 2021 21:12

Уже две недели разговоры только о погоде. Как сеют озимые в экстремальных условиях?

Эксперт в области нацбезопасности о Литве и Польше: они и сами между собой не могут определиться, им лишь бы уйти от проблемы
27 сентября 2021 20:44

Эксперт в области нацбезопасности о Литве и Польше: они и сами между собой не могут определиться, им лишь бы уйти от проблемы