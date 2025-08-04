Владислав Селюк стал лучшим бомбардиром турнира по мини-футболу в Таиланде

Капитан сборной Беларуси по мини-футболу – Владислав Селюк – стал лучшим бомбардиром международного турнира в Таиланде, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Он внес весомый вклад в общий результат – на счету игрока пять забитых мячей. Напомним, подопечные Александра Черника в поединке за третье место одолели команду Тайбэя с разгромным результатом – 6:1. На предварительном этапе наши парни были сильнее замбийцев и австралийцев, но уступили соперникам из Саудовской Аравии.

А в полуфинале проиграли хозяевам и будущим триумфаторам соревнований – таиландцам. Для белорусской дружины этот старт стал первым этапом подготовки к финальному турниру чемпионата Европы, который пройдет в начале 2026 года.